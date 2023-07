F1 Silverstone: dove seguire in tv il GP della Gran Bretagna

Fonte: ANSA La Ferrari SF-23 ai box durante un GP

Non c’è il tempo di riposarsi in Formula 1, con un altro imperdibile appuntamento della stagione del Mondiale delle quattro ruote sul suolo europeo. Dopo la tappa, la decima della stagione, al Red Bull Ring di Spielberg per il GP d’Austria, le monoposto si trasferiscono tra le curve di Copse, Maggots e Becketts, ovvero a Silverstone per l’iconico Gran Premio di Gran Bretagna nel Northamptonshire.

A Silverstone per la conferma

Una delle piste più tecniche del campionato, con alto carico aerodinamico per avere precisione in ingresso tra le curve più belle del Mondiale come le citate che insieme a Chapel formano la S da brivido, Silverstone ogni anno regala emozioni. Con ancora negli occhi l’incidente Verstappen-Hamilton nel 2021 e l’incredibile sorpasso di Leclerc su Hamilton nel 2022, il 2023 non sarà di certo da meno, con la Rossa che è a caccia della conferma.

L’ultima gara, quella in terra austriaca in Stiria, infatti, è stata la gara del ritorno al podio di Charles Leclerc e l’ultimo pacchetto di aggiornamenti sulla SF-23 sembra aver dato i giusti spunti e risposte ai piloti che ora hanno in mano una monoposto che piace un po’ di più. Si è ancora lontani dalla forma perfetta per la vittoria, e difficilmente sarà raggiunta dato il dominio Red Bull, ma sul tracciato britannico la Ferrari può dare il meglio di sé cercando di sfruttare una pista favorevole.

“Abbiamo fatto dei passi avanti, ma non dobbiamo illuderci: le Red Bull sono ancora tanto davanti a noi e questa pista esporrà le nuove debolezze. Ma stiamo facendo progressi” ha detto Leclerc in sala stampa, sottolineando che da “Barcellona le cose stanno andando nella giusta direzione”.

Torna sulla pista del primo successo in carriera, quello del 2022, Carlos Sainz che è fiducioso: “Mi sento più forte e veloce e sono anche fiducioso nei confronti della macchina, con cui voglio ottenere risultati sempre migliori”.

F1 Gran Bretagna, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Silverstone? In Gran Bretagna, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio, fine settimana in cui correranno anche le promesse del futuro in F2 e F3.

Venerdì 7 luglio

09:45-10:30 F3 Prove Libere

11:05-11:50 F2 Prove Libere

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:10-15:40 F3 Qualifiche

16:05-16:35 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 8 luglio

10:20 F3 Gara Sprint

12:30 F1 Prove Libere 3

14:15 F2 Gara Sprint

16:00 F1 Qualifiche

Domenica 9 luglio

09:20 F3 Feature Race

10:55 F2 Feature Race

16:00 Gran Premio di Gran Bretagna di F1