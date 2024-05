Real Madrid-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in Tv

I Blancos attendono i bavaresi al Santiago Bernabeu per la sfida di ritorno della semifinale: in ballo un posto a Wembley per provare ad alzare la coppa

Fonte: ANSA Un frangente della semifinale di andata di Champions Tra Bayern Monaco e Real Madrid

Torna lo spettacolo in campo con la sfida senza tempo tra Real Madrid e Bayern Monaco. Nella semifinale di ritorno tra le due superpotenze del calcio europeo è arrivato il momento del verdetto, per sapere chi riuscirà a staccare il biglietto per Wembley tra quelle che sono forse le principali favorite per portare a casa il trofeo. Come all’andata, finita 2-2 all’Allianz Arena, anche la gara del Santiago Bernabeu promette 90 e più minuti di emozioni con i giocatori pronti a darsi battaglia per conquistare un posto nella finale di Champions 2023/24.

Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco: la partita

Se alla fine della doppia sfida fosse il Real Madrid ad avere la meglio Carlo Ancelotti raggiungerebbe la sua sesta finale di Champions League, migliorando il suo stesso record di cinque come allenatore arrivato più volte a giocarsi la Champions League.

“Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una grande opportunità di raggiungere nuovamente una finale – ha detto il tecnico italiano nella conferenza pre-partita – Tenendo conto delle difficoltà, che sono tante. Come club sono simili, hanno una grande storia e tanti successi. Penso che ci rispettiamo come è giusto che sia. Deve essere così. Dobbiamo rispettare gli avversari perché all’andata hanno fatto molto bene e meglio di noi”.

Anche Thomas Tuchel punta a un suo personale primato: potrebbe diventare il primo tecnico a raggiungere la finale della competizione con ben tre squadre diverse, dopo esserci riuscito con il Paris Saint-Germain e il Chelsea. Ma per l’allenatore tedesco la priorità è riscattare un’annata travagliata e lasciare un buon ricordo al Bayern in vista del suo addio a fine stagione.

“All’andata abbiamo giocato meglio anche se non abbiamo vinto – ha dichiarato in conferenza – è chiaro che loro sono una delle più grandi squadre d’Europa ma anche noi lo siamo. La possibilità di arrivare in finale è un regalo ma pure un obbligo, non giocheremo per goderci la semifinale ma per arrivare in finale”.

Nelle sette precedenti semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League tra le due squadre, il Bayern Monaco è passato quattro volte contro le tre del Real Madrid. Ma nelle ultime due occasioni sono stati i bavaresi a essere eliminati, nelle edizioni 2013-14 e 2017- 18.

La storia recente della sfida pende più a favore del Real Madrid, rimasto imbattuto negli ultimi otto incontri con il Bayern in Champions e senza nessuna sconfitta nelle ultime sette partite disputate al Santiago Bernabeu.

Inoltre, Carlo Ancelotti non ha perso nessuno dei nove incontri contro i tedeschi nella massima competizione europea: si tratta del maggior numero di partite in cui un allenatore è rimasto imbattuto in Champions contro una squadra.

Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco: dove vederla

La sfida Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 8 maggio con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

