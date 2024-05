Tutto pronto per la quinta tappa stagionale della MotoGP che scenderà in pista sul circuito Bugatti di Le Mans per il GP di Francia, appuntamento imperdibile

Fonte: ANSA GP Francia di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

La MotoGP torna in pista in Francia, col GP di Le Mans che sarà la quinta tappa della stagione del mondiale. Un Motomondiale che passa dal Bugatti, circuito storico per le due ruote, che avvicina sempre più all’appuntamento più atteso della stagione, il GP d’Italia al Mugello.

Per la gara italiana ci sarà però da aspettare ancora tre settimane e dopo i test di Jerez degli scorsi giorni è tempo di scendere in pista in terra francese dove tutti vedono rosso. Rosso Ducati.

Tutti contro Ducati a Le Mans

Il circuito Bugatti di Le Mans è intriso di storia per la MotoGP, teatro di sfide iconiche e gare storiche. E la storia proveranno a farla ancora una volta KTM, Aprilia, Yamaha e Honda che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote a Ducati, marca costruttrice presentissima in griglia di partenza con otto moto sulle 22 al via.

Col team factory con Bagnaia e Bastianini in sella, passando per il leader del mondiale Martìn e Morbidelli, ma anche il team Gresini con i fratelli Marquez e il VR46 con Bezzecchi e Di Giannantonio, le moto di Borgo Panigale sono un avversario difficile da battere per tutti. Soprattutto internamente, dove la lotta Bagnaia-Martin è entrata nel vivo anche grazie ai risultati dell’ultimi weekend di Jerez, per il GP di Spagna, ma con la consapevolezza che Marc Marquez proverà a dire la sua nel tentativo di risalita in classifica mondiale.

Ma attenzione anche agli inseguitori che, come detto, sono le altre quattro Case che scenderanno in pista. L’avversaria numero uno di Ducati, al momento, pare essere KTM sia col team factory che col satellite Gas Gas, dove il rookie Pedro Acosta sta strabiliando. Ma non bisogna sottovalutare nemmeno le Aprilia di Espargaro e Vinales, con tanta voglia di rivalsa.

Un po’ più indietro Yamaha, con Quartararo e Rins, mentre distantissimi e con vista col binocolo le Honda che a Le Mans sono chiamate a fare la gara della sopravvivenza, col team Repsol e LCR che faticano e non poco in questo inizio di stagione tanto con gli ufficiali Marini e Mir, quanto con i satelliti Nakagami e Zarco.

MotoGP Francia, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote del circuito Bugatti di Le Mans.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3, ma anche il mondiale elettrico della MotoE.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Venerdì 10 Maggio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – pre-qualifiche

Sabato 11 Maggio

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 12 Maggio

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara