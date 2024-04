Borussia Dortmund-Psg dove vedere le semifinali di Champions League in Tv

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Psg e Borussia Dortmund, rispettivamente Kylian Mbappé e Jadon Sancho

Il Borussia Dortmund vuole stupire l’Europa e tirare un brutto scherzo al Psg. Seconda semifinale di andata di Champions League, dopo Bayern Monaco-Real Madrid un’altra squadra tedesca cerca riscatto dalle delusioni in campionato. La squadra di Edin Terzic non è il colosso bavarese, ma del resto il Paris Saint Germain non è il Real e arrivati a questo punto della competizione nulla è già scritto. La forza finanziaria dei parigini e il Kylian Mbappe in più obbligano la formazione guidata da Luis Enrique a non farsi sfuggire l’ennesima occasione di provare ad alzare la coppa. I sogni di gloria degli emiri qatarioti di portare a casa la tanto agognata Champions, però, potrebbero infrangersi questa volta contro il temibile muro giallo del BvB.

Champions League, Borussia Dortmund-Psg: la partita

Dopo aver perso per 2-1 contro l’Atletico nei quarti a Madrid, il Borussia Dortmund è riuscito a ribaltare il risultato con un 4-2 in casa grazie alla spinta dei tifosi gialloneri. Sulla quale l’allenatore Edin Terzic punta anche questa volta: “Nel calcio tutto è possibile, ci attendono due partite e 180′ dove dobbiamo lavorare duramente per raggiungere il nostro sogno. Saremo anche la squadra con meno esperienza ma anche quella con più fame” ha detto in conferenza il tecnico tedesco.

Il BvB aveva già affrontato il Paris Saint Germain nel girone di questa edizione della Champions, pareggiando 1-1 a Dortmund e perdendo a Parigi 2-0: “Quella sconfitta in casa loro ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha spiegato Terzic – avevamo creato troppe poche occasioni da gol. Il ritorno è stato invece una partita completamente diversa. Ora siamo pronti ad affrontare nuovamente questo ostacolo”.

Nelle tre partite giocate in casa del Borussia Dortmund in tutte le competizioni, il Psg non ha mai vinto (due pareggi e una sconfitta) e il BvB non perde in Champions nel suo stadio da 10 partite di fila. Luis Enrique lo sa e tiene alta l’attenzione dei suoi: “Dobbiamo gestire le emozioni, le pressioni e fare una buona partita. Senza sentirci minacciati da questa pressione. Arriviamo in un momento quasi perfetto della stagione” ha affermato l’allenatore dei francesi alla vigilia.

“Credo che ci saranno gol per le capacità che entrambe le squadre hanno di arrivare alla porta avversaria” ha dichiarato ancora il tecnico spagnolo.

Champions League, Borussia Dortmund-Psg: dove vederla

La sfida Borussia Dortmund-Psg sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 1 maggio con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

