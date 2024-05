Giro d’Italia 2024, dove e come vederlo in Tv e sulle piattaforme

Parte la 107esima edizione della Corsa rosa lungo 3.400 chilometri in giro per l'Italia, dal 4 al 26 maggio: prima tappa da Venaria Reale a Torino

Il Giro d’Italia 2024 è pronto a partire per 3.400 chilometri di fughe, inseguimenti e volate, tra paesaggi mozzafiato, dal Piemonte fino all’arrivo a Roma, passando per buona parte della Penisola. La corsa sarà suddivisa in 21 tappe lungo tre settimane, dal 4 al 26 maggio, con 44.650 metri di dislivello e sette arrivi in salita, con 176 corridori in 22 squadre pronti a contendersi le quattro maglie, rosa, gelsomino, bianca e azzurra. La prima tappa scatta da Venaria Reale fino a Torino, con partenza sabato 4 maggio alle 13.55 e arrivo stimato tra le 17.05 e le 17.25. Ecco dove vedere tutta la 107esima edizione del Giro.

Dove vedere il Giro d’Italia in chiaro

Come ogni anno, la Corsa Rosa sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai. Ogni tappa sarà raccontata in diretta tramite i palinsesti di Rai 2 e Rai Sport HD, al tasto 2 e 58 del digitale terrestre (mentre sulla piattaforma satellitare Tivùsat il canale sportivo è sul canale 21).

Le giornate inizieranno su Rai Sport HD con il “Giro Mattina” seguito dal format “Prima diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14.00. La programmazione Tv del Giro d’Italia 2024 proseguirà su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16.15 e “Giro all’Arrivo” subito dopo, per seguire le fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto per le 17.15.

Di seguito, sempre su Rai 2, gli approfondimenti del post gara con il “Processo alla Tappa”. La giornata della Corsa rosa si concluderà di nuovo su Rai Sport HD con il “TGiro”, a partire dalle 20.00, e “Giro Notte”, alle 23.50.

Dove vedere il Giro d’Italia in streaming

La 107esima edizione del Giro sarà disponibile anche per gli abbonati Sky, attraverso i canali di Eurosport 1 e 2, premendo sul telecomando i numeri 210 e 211. Oltre che su RaiPlay, la Corsa Rosa sarà visibile in streaming per gli iscritti alle piattaforme Discovery+, DAZN, Sky Go e NOW, con i rispettivi programmi di approfondimento.

Inoltre, sarà possibile seguire le fasi salienti della gara e tutto quello che orbita attorno al Giro, attraverso i canali social ufficiali (Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, DailyMotion) e sull’app di riferimento, dove sarà realizzata la cronaca scritta della corsa.

Novità di quest’anno sarà la Squalo TV, format ideato dal campione del ciclismo Vincenzo Nibali, insieme a Domenico Pozzovivo e Lello Ferrara, in onda sulla piattaforma Twitch.

Il palinsesto della Squalo TV al Giro d’Italia sarà di 5 puntate:

Il 3 maggio alle ore 19.30 la puntata inaugurale presso Giroland in Piazza Vittorio Veneto a Torino

Tre puntate “Queen” ogni lunedì sera alle ore 21.00

Il gran finale a Roma

Il Giro d’Italia nel mondo

Il segnale televisivo internazionale delle 21 tappe del Giro d’Italia verrà prodotto dall’host broadcaster EMG sarà trasmesso anche nel resto del mondo tramite Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+, in particolare in Europa, il sudest asiatico e il subcontinente indiano.

La Corsa Rosa sarà vista in Svizzera grazie all’emittente SRG, in Belgio con la copertura di VRT, VTM e RTL, nei Paesi Baschi e di EITB. Negli USA il Giro andrà in onda su Max Usa, mentre in Canada la corsa verrà trasmessa da Flobikes.

In Sud America la Corsa Rosa sarà visibile su DirecTV e su Claro, con l’eccezione della Colombia in cui la diretta verrà assicurata anche da Caracol e RCN Television. I tifosi in Giappone potranno seguire la gara su J Sport, in Cina su Zhibo TV, mentre in Australia tutte le emozioni del Giro andranno in onda su SBS. Staylive trasmetterà la Corsa Rosa in diretta coprendo il continente africano, la regione MENA e la Nuova Zelanda.