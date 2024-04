A Shanghai è tutto pronto per il ritorno in pista per il weekend del GP della Cina che vedrà i piloti impegnati anche nella prima Sprint Race della stagione

Fonte: ANSA F1, GP Cina in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

La F1 torna in pista per il quinto appuntamento della stagione 2024, sempre lontano dall’Europa dato che si correrà il GP della Cina, sul tracciato di Shanghai. Un fine settimana atteso da molti, da tanti piloti e dagli appassionati del mondo dei motori che finalmente in questo nuovo mondiale avranno l’opportunità di godersi una doppia gara, perché oltre al solito GP della domenica in terra cinese ci sarà anche la Sprint. Uno sprint-weekend che porta con sé tante novità in pista e, per alcuni team, anche nei box.

Mercedes punta Ferrari e Sainz

Dopo aver lanciato la sua attività imprenditoriale con Lec, Charles Leclerc è atteso in Cina per riprendersi la fascia di capitano nel box Ferrari. Se è vero che il monegasco è avanti nei punti col compagno Sainz, lo spagnolo con una gara in meno ha saputo sorprendere tutti e, da separato in casa, essere il miglior al volante della SF-24.

Un paradosso, pensando che Sainz andrà via a fine stagione per lasciare il posto ad Hamilton. Ma lo spagnolo sembra aver sfruttato a proprio vantaggio una situazione che, per molti, sarebbe stata una beffa. Col futuro ancora incerto, con tutte le scuderie nei box che guardano al pilota madrileno, Sainz ha solo 22 punti di distacco dal leader del mondiale Verstappen, 9 in meno rispetto al secondo Perez, e può sognare in grande per la corsa al titolo.

E dovrà giocarsi bene le sue carte, perché in tanti hanno messo gli occhi su di lui. Vi avevamo parlato di Red Bull o Audi, ma a entrare in corsa c’è anche Mercedes soprattutto dopo che Fernando Alonso ha rinnovato con Aston Martin. Un mercato piloti che entrerà nel vivo, col madrileno che è il più desiderato, ma prima a parlare sarà la pista.

Motivo per cui dalla Mercedes si spinge forte per avere una macchina competitiva, con la W14 che potrebbe avere qualche miglioria in pista per permettere a Russell di scalare la graduatoria e al team di recuperare punti in classifica Costruttori, con un ritardo di 35 punti dal terzo posto occupato da McLaren e addirittura 86 su Ferrari seconda.

Torna la Sprint, ma con delle novità

L’occasione di raccogliere punti a Shanghai c’è, ed è doppia. Sì, perché oltre all’usuale gara della domenica il GP della Cina è il primo appuntamento in calendario che propone il format della Sprint, la gara veloce sui 100 chilometri che, a differenza del 2023, ha subito diverse modifiche dal punto di vista organizzativo

Il primo grande cambiamento riguarda la giornata del venerdì. Confermata la prima e unica sessione di libere di 60 minuti che, a differenza dello scorso anno, sarà seguita dalla Sprint Shootout, ovvero le qualifiche che determineranno i posti in griglia di partenza della Sprint.

La Shootout non cambia, con tre sessioni da 12, 10 e 8 minuti che regaleranno al più veloce la tanto ambita pole per la Sprint. Poi la mini-gara si svolgerà all’indomani, nella giornata di sabato aperta dalla Sprint e chiusa poi dalle qualifiche tradizionali.

Dopo quattro ore di “pausa”, infatti, i piloti torneranno in pista per decretare la griglia di partenza del Gran Premio. Una modifica che, anche dal punto di vista regolamentare, interessa tanto ai team. Se lo scorso anno si entrava in Parco Chiuso già con le qualifiche del venerdì pomeriggio per restarci per tutto il weekend, quest’anno, invece, le squadre entreranno in Parco Chiuso da venerdì pomeriggio con la qualifica Shootout, con l’inizio del SQ1, per poi uscirne al termine della Sprint.

I team avranno quindi tempo per poter porre diverse modifiche alle vetture, prima di tornare in Parco Chiuso nella qualifica tradizionale, con l’inizio della Q1, fino al termine della gara classica della domenica.

F1 Cina, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del quinto appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Shanghai, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, come detto, vedrà scendere in pista i piloti anche per la prima Sprint Race dell’anno. E allora un consiglio importante: per vedere tutto il fine settimana puntate la sveglia molto presto.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Venerdì 19 aprile

Ore 5.30: prove libere 1

Ore 9.30: Qualifiche Sprint

Sabato 20 aprile

Ore 5: Sprint

Ore 9: qualifiche

Domenica 21 aprile

Ore 9: gara