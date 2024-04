Festa scudetto Inter, quanto valgono i giocatori della rosa campione d’Italia

Fonte: ANSA

Una marea di circa 200mila tifosi ha invaso le strade di Milano per celebrare il ventesimo scudetto dell’Inter. Dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Torino è cominciata ufficialmente la festa dei campioni d’Italia, con il biscione nerazzurro partito dallo stadio Meazza per dirigersi lentamente verso il Duomo, dove decine di migliaia di persone stanno aspettando i due pullman con a bordo la squadra. Tutti i protagonisti della stagione interista partecipano alla gioia della parata e tra i giocatori più scatenati con cori, bandiere, sfottò sui social e dal vivo sul bus scoperto ci sono Nicolò Barella, Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Ma qual è il valore dei calciatori della rosa vincitrice della Serie A 2023/2024?

Quanto vale la rosa dell’Inter

L’impresa dell’Inter, riuscita a portare a casa un campionato mai seriamente in discussione con cinque giornate di anticipo, assume ancora più valore considerando che rispetto all’anno scorso la squadra è riuscita a rimpiazzare con successo almeno quattro tessere essenziali della spina dorsale nerazzurra, o perlomeno fino a una stagione fa: i portieri Samir Handanovic e André Onana, il terzo di difesa Milan Skriniar, il regista Marcelo Brozovic, e le punte Edin Dezko e Romelu Lukaku.

Un lavoro di fino da parte della dirigenza, da Giuseppe Marotta a Dario Baccin passando per Piero Ausilio, perfezionato dagli adattamenti dello staff tecnico guidato da Simone Inzaghi, che è partito già tre anni fa con la fine dell’era Conte e che smontando e rimontando un pezzo dopo l’altro ha portato infine alla ricetta vincente.

“Il ciclo con Inzaghi lo abbiamo iniziato qualche anno fa – ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter Marotta alla festa scudetto – e lui ha superato l’esame: in un top club bisogna dimostrare coi fatti, ha dimostrato di essere bravo e vincente, meglio di così non si può trovare. Lui è giovane e ambizioso, vogliamo continuare a vivere questo ciclo, che prima o poi terminerà, ma non siamo nemmeno a metà percorso“.

“L’anno prossimo ci sarà una stagione impegnativa con anche il Mondiale per Club la rosa deve essere puntellata al meglio ma dobbiamo far fronte anche alla sostenibilità: cercheremo di fare un mercato creativo” ha aggiunto l’ad, consapevole che il futuro della società dipenderà anche molto dall’esito delle trattative messe in piede da Zhang per il rifinanziamento del prestito.

Il valore della rosa dell’Inter

Secondo i dati riportati dal portale specializzato nel calciomercato, Transfermarkt, la rosa attuale dell‘Inter vale 622.350.000 di euro con tante plusvalenze messe a segno dai dirigenti dell’area sportiva in questi anni: sono, infatti, soltanto 4 su 25 i calciatori che hanno perso valore rispetto al prezzo di acquisto, con una differenza totale di quasi +363 milioni.

Di seguito il valore di mercato attuale di ogni giocatore e tra parentesi quanto sono costati al club nel momento dell’acquisizione del cartellino:

Yann Sommer – valore di mercato: 5 milioni di euro; prezzo di acquisto: 6,75 milioni di euro

Emil Audero – 6 milioni (prestito con diritto a 6,5 milioni)

Raffaele Di Gennaro – 0.35 mln (titolo gratuito)

Alessandro Bastoni – 70 milioni (31,1 milioni)

Benjamin Pavard – 50 milioni (30 milioni)

Yann Bisseck – 15 milioni (7 milioni)

Stefan De Vrij – 8 milioni (titolo gratuito)

Francesco Acerbi – 4 milioni (4 milioni)

Federico Dimarco – 50 milioni (5 milioni per il controriscatto dal Sion)

Matteo Darmian – 4 milioni (3,3 milioni)

Hakan Calhanoglu – 40 milioni (titolo gratuito)

Kristjan Asllani – 16 milioni (10 milioni)

Nicolò Barella – 75 milioni (32,5 milioni)

Davide Frattesi – 30 milioni (27 milioni)

Henrick Mkhitaryan – 6 milioni (titolo gratuito)

Davy Klaassen – 5 milioni (titolo gratuito)

Stefano Sensi – 4 milioni (25 milioni)

Denzel Dumfries – 27 milioni (14,25 milioni)

Tasjon Buchanan – 8 milioni (7 milioni)

Juan Cuadrado – 1,5 milioni (titolo gratuito)

Carlos Augusto – 20 milioni (14 milioni)

Lautaro Martinez – 110 milioni (25 milioni)

Marcus Thuram – 60 milioni (titolo gratuito)

Marko Arnautovic – 5 milioni (10 milioni)

Alexis Sanchez – 2,5 milioni (titolo gratuito)