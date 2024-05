La F1 torna a correre per il terzo anno di fila sul tracciato di Miami costruito attorno all'Hard Rock Stadium, per un GP che è un mix di emozioni e spettacolo

Fonte: ANSA GP Miami di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

La F1 torna a correre negli USA con la sesta gara stagionale che vedrà il Circus scendere in pista nel GP di Miami. Dopo le tappe asiatiche e in Australia, il paddock comincia il proprio cammino d’avvicinamento verso il ritorno in Europa, con il settimo appuntamento del Mondiale che andrà in scena a Imola e aprirà il filotto che, a eccezione del Gran Premio di Montreal del 9 giugno, vedrà Verstappen e colleghi correre nel Vecchio Continente fino al 22 settembre, per il ritorno in Asia a Singapore.

Ma prima del grande ritorno in Europa, nell’aria c’è desidero d’America, con la gara di Miami che sarà la prima delle tre in programma negli States. E la seconda di fila dell’anno col nuovo format della Sprint Race.

F1 a Miami, la Ferrari si rifà il look

Lo spettacolo scende in pista, in tutti i sensi. Dal 2022 in calendario della F1, il GP di Miami è il mix perfetto di emozioni in pista e sugli spalti, in una città che si trasforma per accogliere il Circus. Dalla trasformazione dell’urbanistica, passando per l’Hard Rock Stadium, casa dei Dolphins che accoglierà parte del tracciato oltre che i box, Miami si fa in tre per il Mondiale.

E la F1 non si limita soltanto a portare le sue monoposto in pista, per un evento che vale milioni su milioni di dollari. Trasforma Miami in un’occasione unica, per far innamorare gli americani anche di questo sport. Le scuderie rispondono presente, come Ferrari.

Come vi abbiamo raccontato, infatti, da Maranello arriverà in pista una SF-24 tutta nuova e non di rosso vestita. La Rossa, infatti, sarà a Miami con un look speciale, sia in livrea sia nelle divise di piloti, ingegneri e tecnici di box.

Il rosso ci sarà, ma sarà accompagnato da una tonalità d’azzurro che farà tornare indietro nel tempo il Cavallino Rampante che, se è vero che negli anni si è fatta conoscere come la Rossa ha avuto anche l’azzurro tra i suoi colori più iconici.

F1 Miami, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del sesto appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Miami, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti anche per la seconda Sprint Race dell’anno. E per la seconda volta in stagione ci sarà spazio anche per la F1 Academy, il mondiale tutto al femminile.

Venerdì 3 maggio

Ore 15.55: F1 Academy – prove libere 1

Ore 18.30: F1 – prove libere 1

Ore 21.15: F1 Academy – prove libere 2

Ore 22.30: F1 – qualifiche Sprint

Sabato 4 maggio

Ore 16.20: F1 Academy – qualifiche

Ore 18: F1 – Sprint

Ore 20: F1 Academy – Gara 1

Ore 21.15: Warm Up

Ore 22: F1 – qualifiche

Domenica 5 maggio

Ore 19: F1 Academy – Gara 2

Ore 22: F1 – gara