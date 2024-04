Nella finale di Roma le squadre giocheranno per la Coppa Italia, ma anche per i guadagni ad essa collegati: sul piatto 7,6 milioni di euro

La Coppa Italia 2023/2024 si avvia verso il suo ultimo atto che deciderà quale sarà la squadra italiana a vincere la competizione. Si tratta di un torneo molto spesso sottovalutato dai club più blasonati, che però riesce a garantire ai vincitori un discreto riscontro da parte dei tifosi e un premio in denaro che può tornare molto utile ai fini del bilancio aziendale.

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia

Per la stagione 2023/2024, il montepremi della squadra vincitrice della Coppa Italia è pari a 7,6 milioni di euro, quale risultante della somma conseguita per essere arrivata in finale più quella derivante dalla vittoria del trofeo. Così come avviene anche per altre competizioni sportive, i montepremi per le squadre che partecipano variano in base al raggiungimento del risultato di avanzamento conseguito nel torneo. Nel caso della Coppa Italia 2023/2024, i premi sono pari a:

400mila euro per la vittoria agli ottavi di finale ;

euro per la vittoria agli ; 850mila euro per la vittoria ai quarti di finale ;

euro per la vittoria ai ; 1,7 milioni di euro per la vittoria della semifinale ;

di euro per la vittoria della ; 2 milioni di euro per chi arriva in finale e la perde ;

di euro per chi arriva in ; 4,6 milioni di euro per chi vince la finale.

Facendo i dovuti calcoli, la finalista perdente della Coppa Italia 2023/2024 porta a casa un montepremi totale di 5 milioni euro, mentre la squadra vincitrice 7,6 milioni di euro.

Finale di Coppa Italia, quando si gioca e dove vederla in tv

La finale della Coppa Italia 2023/2024 è prevista per mercoledì 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00, con i tifosi italiani appassionati di calcio che potranno vedere la partita in tv, in chiaro, sulle reti Mediaset o in streaming sui canali del Biscione dedicati a questo tipo di servizio.

Coppa Italia e Champions Leauge: quanto valgono i premi

Il premio in denaro della Coppa Italia è sicuramente più basso rispetto a quello di altri tornei di calcio più blasonati, ma non per questo sottovalutabile. Il paragone principale è con la massima competizione europea, la Champions League, che offre al vincitore un premio in denaro di 4,5 milioni di euro. La somma unitariamente intesa è più bassa di quelle del premio della Coppa Italia, ma nel caso della Champions va a sommarsi ai 15,5 milioni di euro ricevuti dal club per la partecipazione alla finale. È bene inoltre ricordare che la Champions League porta al club vincitore un guadagno totale di quasi 100 milioni di euro, derivanti dai vari montepremi vinti dalla squadra nel corso di tutto il suo cammino europeo.

Coppa Italia e FA Cup, un confronto tra i premi

Per poter valutare il valore economico del premio della Coppa Italia può essere utile paragonarlo con quello dei tornei similari che vengono svolti in giro per l’Europa, come ad esempio la FA Cup. Il torneo del calcio inglese offre un bonus al vincitore di 4,5 milioni di euro, mentre la finalista sconfitta incassa circa 3,3 milioni di euro. Chi si ferma in semifinale incassa invece un assegno di circa 1,6 milioni di euro. Si tratta di valori in linea con quelli della competizione nazionale italiana.