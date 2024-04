L’Inter prepara la festa scudetto e Zhang l’accordo da 400 milioni con il fondo Pimco

Fonte: IPA Il presidente dell'Inter, Steven Zhang

Scatta il countdown per lo scudetto e per il futuro dell’Inter. Mentre sul campo i nerazzurri potrebbero portare a compimento il sogno della seconda stella nel derby contro il Milan, a chiudere perfettamente il cerchio arriva nelle stesse ore anche la notizia del rifinanziamento che prolunga la luna di miele tra il club e la famiglia Zhang. Il presidente Steven Zhang, infatti, avrebbe già in tasca l’accordo per un prestito da 400 milioni per tre anni con il fondo statunitense Pimco.

Zhang alla vigilia del possibile derby scudetto

Niente trattative con investitori legati alla famiglia reale saudita, dunque, come da indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, né tantomeno cambi di proprietà imminenti in vista della scadenza del debito con Oaktree.

“Sono fiero della mia squadra e di tutte le persone che lavorano all’Inter” ha detto il 32enne presidente nerazzurro da Shangai, dove ha assistito al Gran Premio della Cina, ospite del presidente della Formula 1 Stefano Domenicali. “La mentalità vincente non aveva mai raggiunto il livello di oggi. Negli ultimi sette anni ci sono state tante voci sulla proprietà del club – ha sottolineato Zhang – ma siamo vicini a vincere il settimo trofeo e la seconda stella. Continueremo a lottare e a vincere perché nessuna di quelle voci è vera“.

In videoconferenza con i giocatori, il tecnico Simone Inzaghi e il suo staff, oltre alla dirigenza, il numero uno nerazzurro ha fatto gli auguri alla squadra sul finale da colossal che potrebbe realizzarsi tra meno di 24 ore: “Non c’è bisogno di motivarvi prima di un derby – ha detto Zhang – Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto“.

“Avete fatto una stagione straordinaria e la vittoria che arriverà sarà bellissima – ha aggiunto – Per tutti e in particolare per quelli che non l’hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti. Se dovesse succede nel derby mantenete alti i valori dell’Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell’avversario”.

“Finché sarò presidente e proprietario del club, l’Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli” ha detto ancora Zhang.

Il prestito con Pimco: il profilo del fondo che gestisce 1.900 miliardi

Parole che esprimono tutto l’entusiasmo di quello che diventerà presto il secondo presidente più vincente della storia nerazzurra al pari di un simbolo del club come Angelo Moratti, un’emozione probabilmente alimentata anche dall’accordo per il prestito che Zhang sarebbe riuscito a trovare con il fondo Pimco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa con gli investitori statunitensi sarebbe alle battute finali e per chiudere mancherebbero soltanto i tempi tecnici della due diligence.

Il 20 maggio scade il prestito con la società californiana Oaktree e la holding di controllo dell’Inter, la lussemburghese Grand Tower attraverso la quale la proprietà cinese controlla il club, dovrà restituire i circa 380 milioni, compresi di interessi, ricevuti nel 2021. Zhang avrebbe potuto cercare la proroga dei termini, ma a un tasso più alto e solo per un altro anno, mentre con i 400 milioni in tre anni ricevuti dall’altro fondo californiano Pimco potrà saldare il debito e programmare il futuro del club con un orizzonte più lungo e a condizioni migliori.

La Pacific Investment Management Company (Pimco) è un hedge fund di gestione globale degli investimenti, specializzato in mercati pubblici e privati, con sede centrale a Newport Beach, in California. Fondato da Jim Muzzy, Bill Podlich e Bill Gross, ha iniziato a operare nel 1971 e nel 2000 è stato acquisito da Allianz SE, la società di servizi finanziari e assicurativi con sede in Germania. Pimco ha 23 sedi distribuite in tutto il mondo, tra cui quelle europee di Milano, Monaco, Londra e Zurigo, dove lavorano oltre 3.260 dipendenti.

Il fondo è oggi uno dei maggiori al mondo grazie ai 1.900 miliardi di dollari (al 31 marzo 2024) gestiti per conto di banche centrali, fondi sovrani, fondi pensione, società, fondazioni e investitori individuali