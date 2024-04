Bayern Monaco-Real Madrid, dove vedere le semifinali di Champions League in Tv

I bavaresi preparano l'inferno rosso per i Blancos nella semifinale di andata di Champions. La vincente troverà in finale una tra Psg e Borussia Dortmund

Fonte: ANSA Gli allenatori di Real Madrid e Bayern Monaco, Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel

È tempo di semifinali in Champions League. Per la prima partita va in scena una sfida di cartello che è ormai un classico del torneo: Bayern Monaco-Real Madrid. È l’incontro disputato più volte nella storia della massima competizione calcistica europea, 26 precedenti di cui 24 nella fase a eliminazione diretta, e anche in questa occasione i due colossi sono tra i favoriti per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Chi uscirà vincitore dalla doppia gara affronterà in finale la vincente tra Psg-Borussia Dotrmund.

Champions, Bayern Monaco-Real Madrid: la partita

Bayern e Real arrivano alla doppia sfida delle semifinali di Champions con disposizioni d’animo differenti. Anche se è riuscito a battere una pretendente come l’Arsenal ai quarti, Thomas Tuchel paga la mancata vittoria del campionato tedesco e vive da mesi lo spogliatoio dei bavaresi da separato in casa, mentre Carlo Ancelotti è a un passo dal suo secondo titolo con i Blancos e a Madrid è sempre più un idolo.

Il tecnico di Reggiolo ha lasciato un buon ricordo anche a Monaco di Baviera, dove ha vinto un titolo e una supercoppa tedesca: “Emozionante tornare qui, ho bei ricordi – ha raccontato l’allenatore italiano – Monaco è una bellissima città, si vive bene. Poi ci sono altri ricordi legati a una semifinale vinta, ma domani sarà un’altra storia. Quella era stata una bellissima serata, ma quello ormai è il passato e noi dobbiamo pensare a domani”.

Tra gli ammiratori del lavoro di Carlo Ancelotti c’è lo stesso Tuchel, che nella conferenza pre-partita parla così del suo avversario in panchina: “È una leggenda, il top, umile, cavaliere. Straordinario”. “Sarà una partita di livello” ha aggiunto il tecnico tedesco senza timore reverenziale “giocheremo come se fosse una finale, senza pensare al ritorno”.

“Non mi preoccupa che ci diano per favoriti – ha affermato da parte sua Ancelotti – Abbiamo fiducia nel tenere testa a una squadra che non ha fatto molto bene in campionato, ma ha sconfitto l’Arsenal. In Champions League la storia conta tantissimo e questo gioca a nostro favore”.

Bayern e Real si incontrano a questo punto della competizione per l’ottava volta. Dopo aver vinto in quattro delle prime cinque sfide (tra il 1976 e il 2012), i bavaresi sono stati eliminati negli ultimi due precedenti delle edizioni 2013-14 e 2017-18 e, inoltre, non ha vinto nessuno delle ultime sette partite contro il Real, perdendone sei, registrando la serie più lunga di partite consecutive senza vittoria della loro storia contro una squadra.

Champions, Bayern Monaco-Real Madrid: dove vederla

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 30 aprile, per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport (251) e Sky Sport 4k. La gara potrà essere vista anche in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ hanno a disposizione 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre i 16 match mancanti dal palinsesto delle pay-tv sono un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

