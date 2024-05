Le semifinali di Europa League saranno totalmente in chiaro, all'andata e al ritorno: ecco il motivo e perché una delle due non sarà in diretta

Fonte: ANSA Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini

È tempo di Europa League, con l’Italia ancora protagonista e pronta a giocarsi le proprie carte per raggiungere la finale della competizione. In campo Marsiglia-Atalanta e Roma-Bayer Leverkusen. Siamo giunti alla semifinale ed entrambe le gare saranno in chiaro, in Tv e streaming.

Roma Bayer Leverkusen dove vederla

La Roma di De Rossi è rinata in termini di gioco, grinta e convinzione. I giallorossi hanno la piena intenzione di confermare la propria propensione europea, eredità di Mourinho. Una seconda finale di Europa League è a portata di mano, ma dinanzi si profila un avversario a dir poco ostico, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ha dominato la Bundesliga.

La gara dell’Olimpico, valida per l’andata del doppio scontro, sarà visibile in chiaro su Rai 1, con collegamento a partire dalle ore 20.35 (la gara inizia alle ore 21.00). La rete nazionale ha diritto a trasmettere due delle quattro semifinali di Europa League, tra andata e ritorno. Si è optato per i giallorossi in questo turno.

Marsiglia Atalanta dove vederla

L’Atalanta di Gasperini continua a stupire in Europa ma è tempo per gli orobici di ambire a un traguardo maggiore, rispetto agli ultimi anni. Il raggiungimento della finale del torneo sarebbe un premio per il duro lavoro profuso, al di là di un possibile trionfo.

L’Atalanta merita d’essere riconosciuta ufficialmente tra le squadre più ambiziose e capaci in campo europeo. Aver battuto il Liverpool di Klopp non è altro che l’ennesima conferma. La semifinale contro il Marsiglia sarà in chiaro, come quella dei giallorossi, ma non in chiaro.

Come detto, la Rai ha scelto la Roma, ma l’AgCom impone che le semifinali di Europa League che coinvolgono le italiane vengano trasmesse a costo zero. Marsiglia-Atalanta sarà dunque gratuita ma non esiste imposizione riguardante la chance di trasmettere il match live o in differita. Per tale ragione Sky ha optato per questa soluzione: Marsiglia-Atalanta in chiaro su TV8 al termine del fischio finale, precisamente alle 23.00.

Regole AgCom

Interessante quanto imposto dall’AgCom, con riferimento alla delibera del 2012. Non tutti sono a conoscenza dell’obbligatorietà di trasmissione di alcuni eventi sportivi in chiaro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Una precisazione importante, in una condizione come quella attuale. Il pacchetto calcistico è infatti ampiamente suddiviso, con serie A in toto su Dazn, parzialmente su Sky, che vanta le coppe europee, presenti in parte sulla piattaforma direttamente concorrente.

L’Autorità ha predisposto una lista di eventi sportivi da garantire in un palinsesto gratuito ad almeno l’80% della popolazione. Per questo motivo è possibile seguire i nostri colori, e non solo, alle Olimpiadi estive e invernali. A ciò si aggiungono il Giro d’Italia, il GP italiano di Formula 1 e quello di Moto GP, semifinali e finali dei mondiali di basket, pallanuoto, pallavolo e rugby, qualora l’Italia vi partecipi.

Rientra nel pacchetto anche l’insieme delle gare italiane al torneo Sei Nazioni di rugby. Lo stesso dicasi per il campionato mondiale di ciclismo su strada. Guardando nello specifico all’ambito calcistico: