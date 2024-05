Tedeschi attesi a Parigi per congelare l'1-0 dell'andata e centrare il sogno della finale di Champions, mentre il Psg va in cerca della rimonta

Fonte: ANSA Il gol del centravanti del Borussia Dortmund Niclas Füllkrug che ha deciso l'andata

In Germania a questo punto cominciano a credere nel déjà-vu della finale di Champions di Londra del 2013, Bayern Monaco-Borussia Dortmund. In attesa dell’esito del ritorno tra i bavaresi e il Real Madrid, a crederci di diritto è il BvB, approdato a queste semifinali come vaso di coccio tra vasi di ferro e riuscito a portare a casa un per nulla banale 1-0 all’andata contro il Psg. Nello stesso stadio, a distanza di 11 anni, i gialloneri potrebbero andare a caccia della rivincita contro i cugini tedeschi, ma nella strada per Wembley c’è ancora un grande ostacolo da superare: evitare la rimonta al Parco dei principi del Paris Saint Germain.

Champions, Psg-Borussia Dortmund: la partita

Dalle parti di Parigi la pressione si fa sentire sempre di più sotto il peso delle decine di miliardi spese negli anni per un trofeo mai raggiunto e anche un allenatore tanto apprezzato come Luis Enrique deve cercare di abbassare le aspettative per evitare di rimane travolto.

“Ogni incontro fa storia a sé. L’eliminazione sarebbe un fallimento? La vita va avanti – ha buttato la palla in tribuna il tecnico spagnolo – il sole arriva comunque e quando c’è sole a Parigi è sempre meraviglioso. Come sportivi, applaudiremmo i rivali, anche se non dovessero meritarselo. Il giorno dopo saremmo delusi ma orgogliosi di dire: ci rialziamo e ci proviamo l’anno prossimo”.

D’altro canto ci ha pensato l’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, a soffiare sul fuoco: “Questo progetto è stato costruito qualche anno fa per vincere la Champions League – ha detto il tecnico tedesco parlando del Psg – Hanno vinto il titolo nazionale. Adesso è la loro missione, ma abbiamo anche noi un sogno e vogliamo realizzarlo”.

Tra Psg e Borussia Dortmund sarà l’ottavo incontro in una competizione europea, con un bilancio attualmente in perfetta parità di due vittorie a testa, ottenute in casa da entrambe, e tre pareggi.

Nelle tre occasioni in cui il BvB ha affrontato i francesi a Parigi non è mai riuscito a vincere né segnare: a settembre, nel precedente della fase a gironi di questa edizione della Champions, i gialloneri sono stati sconfitti per 2-0 dal Psg realizzando un solo tiro in porta.

Il Psg proverà a raggiungere una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la seconda volta nella sua storia, dopo quella persa contro il Bayern Monaco nel 2019-20, mentre il Borussia Dortmund potrebbe riuscirci per la terza volta dopo l’edizione vinta del 1996-97 e quella della 2012-13.

Champions, Psg-Borussia Dortmund: dove vederla

Psg-Borussia Dortmund sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 7 maggio, per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport (251) e Sky Sport 4k. La gara potrà essere vista anche in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ hanno a disposizione 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre i 16 match mancanti dal palinsesto delle pay-tv sono un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram