Giro d’Italia 2024, quanto guadagna il vincitore: tutti i premi

Parte la 107esima edizione del Giro d'Italia lungo 3.400 chilometri in tre settimane, dal 4 al 26 maggio: prima tappa da Venaria Reale a Torino

Prende il via il Giro d’Italia 2024, 3.400 chilometri di scatti e volate tra i paesaggi mozzafiato di buona parte dello Stivale, dal Piemonte fino all’arrivo a Roma. La 107esima edizione sarà suddivisa in 21 tappe lungo tre settimane, dal 4 al 26 maggio, con 44.650 metri di dislivello e sette arrivi in salita. Alla corsa parteciperanno 22 squadre e 176 ciclisti, tra i quali l’uomo da battere è lo sloveno Tadej Pogacar. Ma insieme al sogno della maglia rosa, i corridori si contenderanno anche quest’anno le altre tre casacche riservate al vincitore della classifica a punti, al miglior giovane e a chi conquista più Gran premi della montagna, oltre ai premi destinati a seconda del piazzamento su un montepremi totale di circa 1,6 milioni di euro.

Quanto guadagna il vincitore del Giro d’Italia 2024

Il ciclista che nell’ultima tappa di Roma del 26 maggio sarà in testa alla classifica generale si aggiudicherà il trofeo del Giro d’Italia 2024, oltre a 115.668 euro da dividere con i compagni di squadra, lo staff e dirigenti accompagnatori, più 150.000 euro di premio speciale finanziato dagli sponsor, per complessivi 265.668.

In aggiunta al montepremi fornito dell’Unione ciclistica internazionale, i marchi che sostengono economicamente la competizione distribuiscono 303.500 euro di ricompense ai primi dieci posti, assegnati in funzione della posizione finale occupata in classifica:

2° posto: 133.412 euro (75.000 di premio speciale)

3° posto: 68.801 euro (40.000 di premio speciale)

4° posto: 21.516 (7.000 di premio speciale)

5° posto: 18.154 (6.500 di premio speciale)

6° e 7° posto: 13.588 euro (5.000 di premio speciale)

8° e 9° posto: 10.725 euro (5.000 di premio speciale)

10° posto: 7.863 euro (5.000 euro di premio speciale)

Dall’11° al 20° posto: 2.863 euro

Il ciclista con la maglia rosa potrà, inoltre, guadagnare 2mila euro per ogni tappa in cui la indosserà, per un montepremi totale di 42mila euro.

Per i corridori che vincono più tappe è dedicata una classifica a parte, con premi distribuiti sulla base del numero di frazioni conquistate, per un montepremi di 578.340:

1° classificato: 11.010 euro

2° : 5.508 euro

3° : 2.753 euro

4° : 1.377 euro

5° : 1.102 euro

6° e 7° : 826 euro

8° e 9° : 551 euro

Dal 10° al 20° : 276 euro

Gli altri premi

Il Giro d’Italia prevede dei premi in denaro anche per le classifiche di specialità, identificate dalla maglia ciclamino (classifica a punti), dalla maglia azzurra (miglior scalatore) e dalla maglia bianca (miglior giovane).

Il corridore che indossa la maglia ciclamino guadagna 750 euro per ogni tappa, al termine della quale i primi tre ciclisti incassano rispettivamente 700, 400 e 200 euro.

Sulla base della classifica a punti all’arrivo alla 21esima tappa, i primi cinque guadagneranno i seguenti premi:

1° posto: 10.000 euro

2° posto: 8.000 euro

3° posto: 6.000 euro

4° posto: 4.000 euro

5° posto: 3.000 euro

Il ciclista che indossa la maglia azzurra riceverà 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno distribuiti dei riconoscimenti in denaro in virtù del piazzamento finale:

1° posto: 5.000 euro

2° posto: 4.000 euro

3° posto: 3.000 euro

4° posto: 2.000 euro

5° posto: 1.000 euro

Anche il miglior giovane con addosso la maglia bianca guadagna 750 euro per tappa e sulla base dell’arrivo a Roma nella classifica di specialità saranno assegnati i seguenti premi:

1° posto: 10.000 euro

2° posto: 8.000 euro

3° posto: 6.000 euro

4° posto: 4.000 euro

5° posto: 2.000 euro

Altri premi sono destinati infine per i traguardi volanti, cioè i traguardi intermedi posizionati lungo il percorso, che varranno per ogni tappa 500 euro al primo, 400 euro al secondo, 300 euro al terzo, 200 euro al quarto, 100 euro al quinto.

Anche in questo caso la classifica finale prevede dei premi in funzione dei piazzamenti:

1° posto: 8.000 euro

2° posto: 6.000 euro

3° posto: 4.000 euro

4° posto: 2.000 euro

5° posto: 1.000 euro

Il corridore che avrà compiuto più chilometri in fuga in ogni tappa otterrà un riconoscimento di 150 euro e al termine del Giro d’Italia riceverà 4500 euro.

Al ciclista più combattivo andrà un premio di 300 euro a tappa, 4.000 euro al termine della competizione.