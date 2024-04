Fonte: ANSA Francesco Bagnaia in sella alla Ducati cercherà il riscatto nel GP di Spagna di MotoGP

La MotoGP torna in pista e in Europa con il GP di Spagna. Il quarto appuntamento stagionale del Motomondiale, dopo aver fatto tappa già in Portogallo nella seconda gara dell’anno ed essere andato oltre Oceano negli Usa per il GP del COTA di Austin, fa infatti tappa a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio che si correrà sull’iconico tracciato dell’Angel Nieto.

Sarà un fine settimana ricco di spettacolo, perché in Spagna tutti proveranno a riscattarsi. Ci proveranno Bagnaia, Marc Marquez e anche Jorge Martin che, nonostante la leadership nel Mondiale ha in Jerez una delle piste più ostiche.

MotoGP, a Jerez per il riscatto

I motori cominciano a scaldarsi tra i box dell’Angel Nieto di Jerez de la Frontera, per il quarto appuntamento del Mondiale 2024 che può già dire tante cose in pista. Dopo aver perso parecchio terreno nelle prime uscite tra Qatar, Portogallo e Americhe, è chiamato a una svolta il tre volte iridato Francesco Bagnaia, detentore del titolo che si trova oggi lontanissimo in classifica, quinto con 50 punti e 30 di distacco dal primo della classe Jorge Martin (80).

L’italiano, che fin qui ha vinto solo nella gara di esordio a Lusail per poi ritirarsi a Portimao (4° in Sprint) ed arrivare 5° al COTA (8° in Sprint), è infatti l’osservato speciale. Quasi mai incisivo nella prima parte della stagione, con la messa a punto della nuova moto che di anno in anno vede il suo exploit dopo diversi appuntamenti, Pecco quest’anno dovrà però misurarsi con un pigliatutto come Jorge Martin, capace di mettere a segno un successo in gara (a Portimao), ma andando sempre a podio o vicino nei GP (3° in Qatar, 4° al COTA) e in Sprint (vittoria a Lusail, poi 3° posto a Portiamo e ad Austin). In sella a una Ducati, la sua del team Prima Pramac, perfetta, lo spagnolo vuole prendersi infatti la rivincita per il Mondiale sfumato lo scorso anno. Un riscatto, appunto, che potrebbe portarlo dritto nella scuderia ufficiale di Borgo Panigale.

Un riscatto che cerca anche Marc Marquez, che con Jerez ha un conto aperto. L’inizio del tracollo, infatti, è avvenuto proprio sulla pista del Nieto nel luglio 2020 con la caduta e la frattura dell’omero destro, l’operazione, il rientro azzardato nel week end successivo e, da lì, l’inizio del suo calvario. Dopo quattro operazioni in totale e il rischio di dover smettere di correre, con anni complicati in Honda, ora il Cannibale riparte in sella a una Ducati, quella del team Gresini al quale vuole regalare il primo successo stagionale.

MotoGP Spagna, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote del circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 26 Aprile

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 27 Aprile

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Domenica 28 Aprile

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara