Fonte: ANSA F1 Italia, dove seguire in tv il GP di Monza

Da un lato chi domina in lungo e in largo da tutta la stagione, consapevole che mancano ormai pochi punti per festeggiare il terzo titolo iridato di fila. Dall’altro chi di punti quest’anno ne ha collezionati davvero pochi e che sul tracciato di casa vuole rinascere per regalare ai propri tifosi la prima grande gioia da incorniciare. Questo e tanto altro ancora sarà il GP d’Italia a Monza, tappa numero 15 della stagione della F1 2023 che vedrà le luci dei riflettori puntate su Red Bull e Ferrari, tra Max Verstappen e il duo della Rossa Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Una Ferrari nuova

Reduci da un altro fine settimana tutt’altro che esaltante, col GP d’Olanda di Zandvoort che ha visto il solo Sainz concludere la gara mentre Leclerc è stato costretto al ritiro anticipato, la Ferrari vuole una svolta nella sua stagione e la cerca proprio a Monza. Nel Gran Premio di casa, tra le iconiche curve di Lesmo, Ascari e Parabolica, la Rossa vuole rinascere e per farlo ci sarà bisogno della migliore SF-23, quella che fin qui i tifosi della Ferrari non hanno potuto vedere.

E per cambiare il trend quale miglior modo se non cambiare il look? Sì, perché in quel di Monza sarà una Ferrari diversa, un Cavallino con una livrea speciale. La SF-23, infatti, avrà un tocco di giallo, uno dei colori storici dell’azienda già protagonista lo scorso anno in occasione del 75° anniversario della fondazione della Ferrari. Sulle monoposto ci sarà un riferimento che rimanda alla carrozzeria della 499P vincitrice della 24 ore di Le Mans delle scorse settimane, ovvero la banda gialla a forma di “V” , che sulle monoposto di Sainz e Leclerc troverà posto sul muso e sul cofano motore. E anche i numeri di gara, il 16 e il 55, saranno in giallo.

Ma a provare a rovinare la festa, come sempre, ci sarà Max Verstappen. Dall’alto dei suoi 339 punti, 138 in più del compagno di box Perez primo inseguitore e addirittura 237 da Sainz, miglior ferrarista in classifica al quinto posto, l’olandese punta a fare la storia. Vuole infatti iscrivere il suo nome sempre più nel mondo della F1 con il decimo successo di fila in stagione, perché dal 7 maggio non sa fare altro.

F1 Italia, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Monza? In Italia, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio.

Venerdì 1° settembre

Ore 9.35: F3 – prove libere

Ore 11: F2 – prove libere 1

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 15: F3 – qualifiche

Ore 15.55: F2 – qualifiche

Ore 17: F1 – prove libere 1

Ore 18.30: Porsche SuperCup – prove libere

Sabato 2 settembre

Ore 9.35: F3 – Sprint Race

Ore 11: Porsche SuperCup – qualifiche

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Domenica 3 settembre

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.50: F2 – Feature Race

Ore 11.50: Porsche Super Cup – gara

Ore 15: F1 gara