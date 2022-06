Mascherine obbligatorie all’esame di terza media e di maturità sì o no?

Da giovedì 16 giugno non è più in vigore l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza relativa all’obbligo di mascherine in tutta una serie di contesti in cui era ancora in vigore, seppur con importanti eccezioni (qui trovate dove non sono più obbligatorie le mascherine e dove invece l’obbligo rimane).

Si attende ancora la conferma definitiva che arriverà nel Cdm di oggi, ma il Governo ormai ha deciso anche la linea da adottare per la scuola, per tutti quegli studenti e insegnanti che non sono ancora in vacanza e devono affrontare l’esame di terza media o di maturità.

Agli esami la mascherina è obbligatoria?

Sposando un approccio più morbido, nonostante la risalita dei contagi causa Omicron (qui i nuovi sintomi spia da non sottovalutare), Draghi e la sua squadra hanno deciso di raccomandare soltanto la mascherina durante le prove scritte e orali, ma senza imporre l’obbligo di indossarle né di averle con sé

“Con oggi certamente decade l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, e un segnale importante è stato anche quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina” ha commentato a Tg1 Mattina il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “”Non c’è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità”, ha sottolineato. “D’altronde – ha aggiunto – il Governo ha sempre adottato il criterio della gradualità”.

La riflessione che rimane aperta è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di trasporto. “Questa è l’ipotesi, ovviamente poi la scelta definitiva verrà fatta oggi in Consiglio dei ministri” ha chiarito.

Esame di terza media 2022, le novità

Per molti ragazzi delle scuole medie sono già partite le prove d’esame di terza. Le prove si svolgono nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno, sono le scuole a decidere in autonomia le date. Sono iscritti agli esami di terza media 565.630 studentesse e studenti, dei quali 560.933 interni e 4.697 esterni.

Due le prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, più l’esame orale, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.

L’esame si svolge in presenza, e solo per il colloquio è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Maturità 2022, le novità

Intanto è scattato il conto alla rovescia per la Maturità 2022, che parte mercoledì 22 giugno alle 8.30, con la prova di italiano predisposta su base nazionale. 539.678 gli studenti che dovranno affrontarla, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. Dei candidati interni, 92.828 sono di istituti professionali, 167.718 di istituti tecnici e 262.327 di licei.

Per la prima prova scritta ci sono 7 tracce con 3 diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il 23 giugno sarà poi la volta della seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. La scelta in questo caso è affidata alle singole scuole, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria.

Infine l’esame orale, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione: un testo, un documento, un problema o un progetto.

