Il Fisco pignora 464mila euro a Camila Giorgi per omessa dichiarazione dei redditi. L'ormai ex tennista è sparita dalla circolazione dopo l'addio alle gare. Ma c'è un suo recente messaggio social

Camila Giorgi è nel mirino del Fisco italiano: l’Agenzia delle Entrate ha presentato alla Federtennis un atto di pignoramento verso terzi per 464.000 euro. Ma non è possibile escludere al momento che oltre alla cartella girata alla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) il debito col Fisco possa essere superiore. La diretta interessata, intanto, dopo giorni di assenza è ricomparsa sui social per dire la sua.

Camila Giorgi e l’atto di pignoramento

Le vicissitudini col Fisco di Camila Giorgi hanno fatto scalpore, dopo l’improvviso ritiro dall’attività agonistica che ha colto i fan come un fulmine a ciel sereno. L’Agenzia delle Entrate ha coinvolto la Federazione perché paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti. Dunque eventuali premi non pagati verranno girati direttamente dalla Fitp al Fisco, a titolo di pignoramento fino al raggiungimento della cifra indicata. Si tratta di emolumenti risalenti al passato prossimo, mentre per il presente e il futuro non è possibile ipotizzare di trattenere alcunché dal momento che la sportiva si è ritirata.

La Guardia di Finanza aveva convocato la 32enne maceratese lo scorso 13 aprile per notificare a lei e alla sua famiglia documenti su accertamenti fiscali. Secondo l’ipotesi degli investigatori, per anni non sarebbe stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi.

Il legale della sportiva ha confermato (parlandone al passato) l’esistenza del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, ma ha aggiunto che “non è reato ed è stata assolta”. Lo stesso legale ha però ammesso che “è possibile che siano in corso accertamenti per omessa dichiarazione anche negli anni successivi”. Agli atti risulta infatti, come riporta Rai News, una passata assoluzione a Prato per mancata dichiarazione dei redditi nel biennio 2013-14.

Camila Giorgia parla di fake news

Dopo giorni di silenzio, nella giornata dell’11 giugno Camila Giorgia ha utilizzato una Instagram story per rivolgersi direttamente ai fan: “Chiedo cortesemente che per informazioni veritiere venga seguita la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli fake“. Poi l’ormai ex tennista ha ribadito il suo addio all’attività agonistica e si è detta sul punto di intraprendere “entusiasmanti opportunità future”.

Dov’è Camila Giorgi?

Intanto ci si continua a chiedere dove sia Camila Giorgi: l’Ansa ha raggiunto Riccardo Prestini, sindaco di Calenzano, comune di poco più di 18.000 abitanti nella città metropolitana di Firenze. “Qui a Calenzano non è che l’abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese. I suoi impegni l’hanno sempre portata lontano. Anch’io come sindaco in cinque anni l’avrò vista forse due volte. Una per un riconoscimento che le consegnammo in Comune, un’altra volta venne in municipio per una questione, come cittadina, nel 2023.

Formalmente risulta ancora come nostra residente”. Così ha dichiarato Prestini. “So che vive coi genitori in una casa nell’abitato da anni, i suoi si sono trasferiti qua per motivi di lavoro”, aggiunge il primo cittadino. “Per quanto ne sappiamo hanno attività nel settore del pronto moda e dell’abbigliamento. Sappiamo tutti che Camila quando era più giovane si allenava anche in un centro sportivo della zona, poi col professionismo lo ha lasciato. Le necessità dello sport praticato ad alti livelli l’hanno portata a scegliere altre modalità di training, oltre ai viaggi da una parte all’altra del mondo per disputare i tornei”.

Proprio a Calenzano la famiglia Giorgi nel 2021 ha lanciato il brand di moda della (ormai ex) tennista, Giomila.

Un’ipotesi che circola è quella secondo la quale Camila Giorgi possa essersi recata negli Usa in cerca di tranquillità. Ma potrebbe trattarsi di una di quelle “fake news” liquidate dalla diretta interessata.

I guai con il Fisco sono solo l’ultima tegola che colpisce Camila Giorgi nel giro di pochi anni. Nel giugno del 2021 la campionessa e i familiari vennero derubati da ladri che fecero irruzione nella villa di famiglia. I malviventi riuscirono a portare via oggetti preziosi per circa 80.000 euro.

Camila Giorgi è poi stata rinviata a giudizio, insieme ad altri, con l’ipotesi di false certificazioni relative ai vaccini anti-Covid.