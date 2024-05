Atalanta in finale di Europa League, quanto può guadagnare con la vittoria della coppa

Fonte: ANSA La festa in campo dei giocatori dell'Atalanta dopo la qualificazione alla finale di Europa League

La Dea scrive la storia e punta all’immortalità. Per la prima volta dalla sua fondazione l’Atalanta è riuscita a conquistare una finale europea al termine di un percorso contro squadre dal calibro Champions come Sporting Lisbona e soprattutto Liverpool, fino alla doppia sfida in semifinale contro l’Olympique Marsiglia, chiusa con un netto 3-0 in casa. È l’apice per una piccola realtà di provincia come la società bergamasca, raggiunto grazie al sodalizio vincente della famiglia Percassi con Giampiero Gasperini, che ora può portare a compimento la sua rivoluzione calcistica il 22 maggio a Dublino, in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

La vittoria in semifinale

Al fischio finale la gioia è esplosa tra i tifosi del Gewiss Stadium e i giocatori in campo, per poi diffondersi con feste e caroselli per le strade di Bergamo, dove l’entusiasmo era già alto da giorni: “Abbiamo avuto tutta una città intorno a noi, era percepibile girando per le vie e per i bar di Bergamo – ha testimoniato Giampiero Gasperini al termine della partita – I giocatori sentono questa fibrillazione e anche come energie hanno interpretato la partita nel modo migliore”

“Credo che sarà un appuntamento storico, per squadre come la nostra, che non hanno numeri per poter vincere, è davvero incredibile, ma è di buon auspicio per tutti – ha spiegato il tecnico -. I numeri sembrano essere importanti, sembra che bisogna avere necessariamente le Superleghe, ma l’esempio dell’Atalanta può dare speranza. Il calcio è bello per meritocrazia, non per diritti acquisiti geneticamente”.

“È un traguardo storico per noi, abbiamo festeggiato anche dopo Liverpool, dopo lo Sporting, è giusto che sia così. Sappiamo benissimo che non è finita, prima ci sarà la Roma, poi la Juventus. L’Europa League è più prestigiosa” ha detto ancora l’allenatore bergamasco, ricordando il tour de force che attende la squadra nel finale di stagione, compresa la finale di Coppa Italia.

Infine Gasperini è volato con il pensiero alla finale, dove incontrerà i campioni di Germania del Bayer Leverkusen: “Li abbiamo incontrati due anni fa, a questa finale arrivano due squadre che forse non piacciono alle televisioni per l’alto gradimento – ha detto il tecnico – se vogliamo è una novità, questo lascia sperare tante squadre, lascia pensare che il calcio si possa fare senza avere milioni di persone di seguito. Il calcio è anche per i 14mila di questa sera”

Quanto può valere la vittoria dell’Europa League

Per l’Atalanta, oltre all’opportunità di mettere in bacheca il primo trofeo continentale, è anche l’occasione di riempire le casse con i ricchi premi della Uefa.

La sola partecipazione alla competizione ha permesso alla Dea di incassare un bonus di 3,63 milioni di euro, al quale vanno aggiunti 3,17 milioni della quota del montepremi da 69,75 milioni, distribuito tra i club in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni.

Un’altra parte di ricavi è rappresentata dal market pool, la fetta dei diritti televisivi legata al numero di squadre partecipanti per ogni Federazione e al superamento dei turni nel corso del torneo, che per l’Atalanta è stimata in un minimo di 5,44 milioni di euro.

I guadagni in Europa League per l’Atalanta sono infine completati con le somme incassate per ogni turno superato: 1,1 milioni per il primo posto nel girone, 1,2 milioni per l’accesso agli ottavi di finale, 1,8 milioni per la qualificazione ai quarti e 2,8 milioni grazie all’approdo alle semifinali.

Con la qualificazione alla finale di Dublino, la squadra bergamasca ha guadagnato altri 4,6 milioni di euro, per un totale fin qui di oltre 27 milioni, che possono diventare 31 milioni in caso di vittoria.