Imola si veste a festa per il GP di F1, la Rossa non vuole deludere le aspettative e arriva all'Enzo e Dino Ferrari con un pacchetto d'aggiornamenti importante

Fonte: ANSA GP Imola di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara

L’attesa è finita, la F1 sbarca in Italia col GP di Imola, settima tappa stagionale del mondiale. Primo appuntamento dei due previsti nel Bel Paese, con la gara dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari che precede la più attesa di Monza (prevista nel weekend a cavallo tra fine agosto e inizio settembre), dove Ferrari cercherà di togliersi qualche soddisfazione dopo le ultime gare fatte di tanti sali e scendi. Una Rossa che arriverà in Emilia Romagna con diverse novità sulla SF-24, il primo pacchetto di aggiornamenti sulle monoposto di Carlos Sainz e Charles Leclerc, con l’obiettivo di riprendere il passo di McLaren e sognare, soprattutto, risultati positivi nella corsa ai due titoli contro Red Bull.

Una Ferrari tutta nuova a Imola

Imola si veste a festa per la F1, con tanti eventi in programma col FuoriGP, per far divertire i tifosi in pista e fuori. Se nel Bolognese saranno le manifestazioni a intrattenere le centinaia di migliaia di appassionati, in pista ci dovranno provare le due monoposto guidate da Sainz e Leclerc, che hanno l’obiettivo (nonché il sogno) di regalare ai fan della Rossa la vittoria in casa.

Ci proveranno anche con l’aiuto del nuovo, e primo, pacchetto di aggiornamenti sulla SF-24, una serie di migliorie che puntano a rendere più competitiva e prestazionale la Ferrari. Si tratta del più grande, comprensivo di fondo, inlet rovesciati, nuovo body work e pance modificate, ma anche modifiche minori su ala anteriore, ala posteriore e nelle varie appendici aerodinamiche intorno all’abitacolo.

La parte corposa degli aggiornamenti è senza dubbio il fondo, interamente ridisegnato, con la parte bassa del corpo vettura che è stata adeguata di conseguenza. Seguendo il filone di sviluppo introdotto da Red Bull, da Maranello è stato invertito anche l’ingresso delle bocche dei radiatori, una soluzione estrema che doveva arrivare più in là in stagione ma che grazie al lavoro degli ingegneri è stato possibile anticipare. Ingegneri che presto potrebbero accogliere una new entry di spessore.

Novità che, come detto, puntano a rendere la Ferrari più competitiva. Una SF-24 che, tra le mani di Sainz e Leclerc, può regalare la gioia più attesa dai tifosi.

F1 Imola, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del settimo appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Imola, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista anche i giovanissimi di F2 ed F3, oltre che la Porsche Super Cup.

Venerdì 17 maggio Ore 9.50: F3 – prove libere 1

Ore 11: F2 – prove libere 1

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 15: F3 – qualifiche

Ore 15.55: F2 – qualifiche

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18.25: Porsche Super Cup – prove libere

Sabato 18 maggio Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 16: F1 – qualifiche

Domenica 19 maggio Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup – gara

Ore 15: F1 – gara