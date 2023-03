Sciopero trasporti 8 marzo: stop a treni, bus e metro. Tutti gli orari

Dopo la bufera dei benzinai e lo sciopero di venerdì 17, arriva il blocco dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna che da anni è diventata l’occasione per una protesta più ampia. Oltre a scuola, uffici pubblici, Poste e molti altri enti, queste nel dettaglio le agitazioni nel settore dei trasporti e dei mezzi pubblici nelle principali città italiane.

Mercoledì 8 marzo i sindacati SLAI Cobas e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori, pubblici e privati.

Sciopero dei treni 8 marzo 2023

Dalle ore 21:00 di martedì 7 marzo alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo NTV.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Trenitalia

Per l’intera giornata dell’8 marzo 2023 è stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale del Gruppo FS Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

I treni Trenitalia regionali possono subire variazioni ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, sul sito http://www.trenitaliatper.it, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Italo

I treni e il personale Italo si fermano dalle ore 00:00 alle ore 21:00 dell’8 marzo. Per diminuire i disagi causati ai viaggiatori, Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti: qui la lista completa dei treni Italo garantiti. Per maggiori informazioni: Pronto Italo 060708.

Trenord

Dalle ore 21 di martedì 7 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo è stato indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, a cui si aggiunge uno sciopero proclamato da CUB Trasporti dalle 00 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo.

La circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express potrà subire limitazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite.

In particolare, nella serata di martedì 7 viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 22.

Mercoledì 8 marzo la mattina viaggeranno i treni che hanno orario di partenza dalla stazione di origine dopo le ore 6 e arrivo a destinazione finale entro le ore 9; nella fascia pomeridiana circoleranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 – e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

Sciopero dei mezzi pubblici 8 marzo 2023

Milano

Linee ATM

Le metropolitane a Mercoledì 8 marzo i sindacati SLAI Cobas e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori, pubblici e privati. saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio.

Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

Roma

Trasporto pubblico fermo anche nella Capitale. A Roma, Cub trasporti segreteria nazionale ha aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla confederazione Slai Cobas dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio per la giornata di mercoledì 8 marzo 2023.

Lo sciopero è programmato sull’intera rete Atac e riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Lo stop riguarda anche la rete bus dell’esercente privato RomaTpl scarl.

Notte 7/8 marzo 2023:

non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e quello delle corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Giornata 8 marzo 2023:

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

Notte 8/9 marzo 2023:

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo.

A bordo di tutti i veicoli del servizio di superficie Atac e RomaTpl e in tutte le stazioni metro è possibile pagare direttamente il biglietto utilizzando carte di credito/debito

Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sul sito www.atac.roma.it, via Twitter: @infoatac oppure Whatsapp inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 3351990679.

Torino

A Torino, per il trasporto pubblico, ha aderito allo sciopero l’organizzazione territoriale USB. Il servizio di trasporto pubblico GTT sarà effettuato nel rispetto delle seguenti fasce di garanzia:

servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela, personale addetto ai centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

servizio extraurbano e servizio ferroviario (SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres): da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30

servizio ferroviario (Sfm1 Rivarolo-Chieri): dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Napoli

A differenza di quanto riportato da numerosi giornali e siti di informazione, per quanto riguarda Napoli invece ottime notizie: l’azienda di trasporto locale ANM non aderirà allo sciopero, quindi gli orari dei trasporti rimarranno invariati.

Stesso discorso per EAV: come si legge nella nota ufficiale dell’azienda, l’8 marzo 2023 tutto il comparto EAV non è interessato dallo sciopero, pertanto il servizio si svolge regolarmente.