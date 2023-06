F1 Canada: dove seguire qualifiche e gara in TV

Fonte: ANSA La Ferrari e la F1 pronte per il GP del Canada a Montreal

Nono appuntamento stagionale con la Formula 1, che dopo aver fatto tappa in Europa tra maggio e inizio giugno si trasferisce nel continente Americano per la seconda volta. Dopo aver già assaggiato la pista di Miami a inizio maggio, il prossimo GP sarà quello di Montreal, in Canada, dove andrà in scena la gara nell’iconico tracciato dedicato al compianto Gilles Villeneuve.

Verstappen a caccia di Senna

Una pista che sa di storia, per trionfi in gara e per importanti traguardi raggiunti. È la pista dove Lewis Hamilton ha staccato la pole numero 65 della carriera agganciando Senna, ma anche dove nel 2007 conquistò il primo dei 103 successi in F1. E anche quella in cui Vettel ha centrato il 50esimo successo in carriera e quella che domenica, scaramanzia a parte, potrebbe segnare un nuovo passo storico per il Mondiale.

In caso di successo, infatti, anche Max Verstappen entrerebbe nella storia agganciando per numero di successi il compianto Ayrton Senna. L’olandese, infatti, è fermo a quota 40 grazie al successo conquistato due settimane fa a Barcellona, sul tracciato del Montmelò, e con la vittoria in Canada arriverebbe proprio a quota 41 dove si è fermato nel 1994 il brasiliano.

Ma a provare a rovinargli i piani ci sarà di certo Fernando Alonso, a caccia di una vittoria che renderebbe magnifico l’avvio di stagione di Aston Martin che permetterebbe allo spagnolo di rompere un digiuno che va avanti da 10 anni.

Tra i favoriti anche il Re Nero Lewis Hamilton, che a Barcellona si è piazzato alle spalle dell’olandese e davanti al compagno di box George Russell. Occhi puntati anche sulla Ferrari, che con gli aggiornamenti confermati in Spagna vuole ottenere un miglior risultato in terra canadese.

Il box di Maranello, deluso per il risultato ottenuto sul tracciato del Montmelò tanto con Sainz quanto con Leclerc, col monegasco addirittura finito fuori dalla zona punti, vuole l’inversione del trend che ha visto fin qui un avvio troppo sotto tono rispetto alle aspettative. E servono punti e podi anche per scacciare via i tanti rumors di mercato che vedono Leclerc scontento e pronto a fare le valigie. E alla finestra c’è Lewis Hamilton, accostato tante volte al Cavallino.

F1 Montreal, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Montreal? In Canada, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio.

Venerdì 16 giugno

19:30-20:30 Prima sessione di prove libere

23:00-00:00 Seconda sessione di prove libere

Sabato 17 giugno

18:30-19:30 Terza sessione di prove libere

22:00-23:00 Qualifiche

Domenica 18 giugno

20:00 Gara