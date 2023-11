Nasce Lizard Gulf LLC: la branch qatariota per le rinnovabili

Lizard è una società che opera nel settore delle energie rinnovabili con l’obiettivo di contribuire alla creazione di un futuro migliore, diventando un player di riferimento nel mercato italiano ed estero nello sviluppo, progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, con particolare riferimento alle tecnologie fotovoltaiche, eoliche e biometano.

Il quartier generale della Lizard Gulf LLC sarà a Doha, esattamente al 14°piano della prestigiosa Al Jazeera Tower. Qui la Lizard porterà avanti il programma di sviluppo di 5 bln di investimenti per la realizzazione di circa 5 GW in 10 anni. I progetti interesseranno paesi come l’Italia, il Marocco e la Croazia.

Come ha già affermato Massimo Ponzellini, presidente di Lizard Renewables: «Le imprese italiane in Qatar stanno lavorando bene, sono molto stimate. C’è un desiderio di collaborazione forte, con le autorità qatariote molto vicine all’Europa e meno agli Usa e alle altre parti del mondo». Il direttore generale Marco Salvato, ricordando i progetti in Marocco e in Romania, nonché quelli che riguardano lo sviluppo di biometano, geotermia, idrogeno aggiunge: «Abbiamo scelto il Qatar per impostare un’attrazione del capitale anche verso l’Europa e soprattutto implementare un progetto pilota da 1 GW, appunto, in collaborazione con il più grosso operatore qatariota delle rinnovabili».