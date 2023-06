Fonte: 123RF Come vincere un buono spesa pagando le bollette

Negli ultimi anni, uno dei fenomeni che ha caratterizzato il tema delle bollette delle utenze domestiche in tutta Italia è quello che riguarda la proliferazione dei gestori a livello territoriale. Da Nord a Sud, in maniera trasversale, sono ormai nell’ordine di diverse decine le aziende che si occupano di garantire le forniture di luce e gas ai titolari delle abitazioni. Stessa cosa è avvenuta per l’erogazione dell’acqua potabile (che già prima, in molte occasioni, veniva amministrata separatamente da parte dei singoli condomini) e per la riscossione della tassa sui rifiuti, con la partecipazione delle amministrazioni comunali che l’hanno in carico.

E così, mentre i prezzi del metano e dell’elettricità hanno continuato ad aumentare per buona parte degli ultimi 24 mesi (con un picco di spesa mai visto prima raggiunto nella seconda parte del 2022), le società hanno iniziato ad inventarsi gli stratagemmi più differenti per convincere i cittadini a sottoscrivere nuovi contratti sempre più convenienti. Un primo effetto collaterale (molto evidente e altrettanto discusso) di questo meccanismo è quello della miriade di telefonate che ognuno di noi riceve sul proprio cellulare da parte dei call center.

Bonus e agevolazioni, la strategia dei gestori delle utenze in Italia: pagare le bollette risparmiando è possibile?

La logica che soggiace al libero mercato ha dunque rivoluzionato il rapporto tra le imprese del settore e le singole persone: anche coloro che scelgono di rimanere fedeli al proprio gestore (perché si ritengono soddisfatte del servizio offerto, oppure perché non hanno alternative valide attive per il proprio comune di residenza), finiscono per richiedere bonus e agevolazioni sempre più di frequente, nel tentativo di strappare il prezzo più conveniente per le proprie utenze domestiche.

Il problema è che quasi sempre il potere di modificare il costo delle forniture da parte delle aziende incaricate risulta davvero molto marginale. Ne abbiamo avuto prova proprio negli ultimi tempi, quando il prezzo medio della luce al chilowattora variava ogni settimana in base alle fluttuazioni del mercato di riferimento di Amsterdam, mentre il valore del gas metano aumentava sempre di più a causa dell’instabilità politica internazionale conseguente al conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Fattori esterni, dunque, rispetto alle dinamiche locali di ogni singolo Stato nazionale.

La società che premia gli utenti se pagano le utenze direttamente dall’app

Una delle trovate più fortunate per fidelizzare la clientela è quella messa in atto da Iren, società di gestione territoriale che si occupa di tutte le forniture per buona parte delle provincie dell’Emilia, della Liguria e del Piemonte. Tramite l’app IrenYou scaricabile su tutti i tablet e gli smartphone in commercio, gli intestatari delle utenze domiciliari possono pagare le bollette a loro intestate con pochi semplici passaggi, collegando il sistema a quello del proprio istituto bancario.

Ebbene, per chi decide di usufruire di questa possibilità in alternativa al classico pagamento tramite bollettino postale, Iren dà la possibilità di vincere un premio per ogni transazione andata a buon fine. In particolare, uno dei premi più apprezzati da parte dei cittadini è quello che mette in palio un buono Amazon del valore di 15 euro spendibile dal vincitore per ogni tipologia di acquisto. Grazie alla collaborazione tra il gestore italiano e la multinazionale americana , il coupon viene inoltrato tramite mail e la sua validità è pressoché illimitata, dato che è possibile utilizzarlo per i successivi 10 anni a partire dalla data di ricezione.