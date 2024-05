Fonte: Ipa AirBnb lancia il suo nuovo programma Icone

Airbnb ha presentato, durante un incontro con la stampa nella propria sede in California, a Los Angeles, un nuovo programma per espandere il proprio core business, sempre più osteggiato in diverse parti del mondo perché accusato dell’aumento del costo di case e affitti in diverse grandi città.

La nuova iniziativa si chiamerà “Icone”, e includerà 11 soggiorni speciali in giro per il mondo, due dei quali in Italia. Queste esperienze si terranno in posti unici, come il museo Ferrari di Maranello o una riproduzione della casa volante del film Pixar “Up”, e saranno create in collaborazione con star internazionali.

Cos’è Icone, la nuova iniziativa di Airbnb

Negli ultimi anni Airbnb sta attraversando un periodo critico. Dopo essere stato pioniere delle locazioni brevi in case di privati, il sito si è espanso includendo migliaia di possibili location in ogni parte del mondo. Spesso però, soprattutto in Italia, affittare una casa con Airbnb è diventato il modo migliore per far fruttare un appartamento, specialmente in località turistiche o nei centri delle città d’arte. Per questa ragione, diversi Paesi stanno iniziando a considerare leggi per limitare l’espansione di questa azienda.

Di conseguenza, da alcuni anni a questa parte Airbnb ha tentato di espandere ulteriormente il proprio core business, allontanandosi dalla sua originale funzione per passare a offrire maggiori possibilità nell’ambito del turismo e delle vacanze. In questo senso va anche la nuova iniziativa presentata in occasione della Summer Release 2024 in uno studio di Los Angeles, in California, negli Usa. Si chiamerà Icone e punterà a proporre un nuovo modi di viaggiare e, soprattutto, di soggiornare.

Saranno coinvolte location uniche ma soprattutto anche star di livello internazionale, come la cantante e rapper Doja Cat o l’attore Kevin Hart. Inizialmente, le “Icone” saranno 11, due delle quali saranno svolte proprio nel nostro Paese.

Le esperienze italiane di Icone

L’esperienza di cui si sa di più per quanto riguarda le Icone di Airbnb che si svolgeranno nel nostro Paese è quella che prevede il pernottamento presso il museo Ferrari, nella cittadina emiliana di Maranello. Oltre alla visita nell’edificio che racconta la storia del Cavallino Rampante, vi si potrà pernottare in un letto fatto con la stessa pelle dei sedili delle Rosse. Non finisce però qui. come spiega la pagina dedicata all’esperienza, per voce dell’host esclusivo, il pilota e commentatore di Formula 1 Marc Gené, al mattino sarà possibile fare un giro di pista a Fiorano, al volante di una Ferrari 296 GTB.

La seconda esperienza italiana sarà invece a Milano: una giornata di gaming con il TikToker Khaby Lame. In giro per il mondo, con Icone sarà invece possibile dormire in una riproduzione della casa del film Pixar Up sospesa a mezz’aria, svegliarsi al Museé d’Orsay a Parigi in occasione delle Olimpiadi, passare una notte nel Quartier Generale del film Inside Out 2 in occasione della sua uscita il 14 giugno, esplorare la casa apparsa nel film Purple Rain oppure assistere a una performance privata della cantante Doja Cat. Il costo delle esperienze non è ancora stato reso pubblico, alcune però si possono già richiedere sul sito di Airbnb.