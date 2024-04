L’oro sta vivendo un periodo di grande fermento sui mercati finanziari, raggiungendo un prezzo record che, attualmente, secondo alcuni esperti sarebbe il più sopravvalutato degli ultimi quattro anni.

Nello specifico, secondo quanto riportato dalla Bank of America, in un report pubblicato il 16 aprile 2024, il metallo prezioso è a un livello di sopravvalutazione che è il più alto raggiunto dal lontano agosto 2020, con un netto 26% dei gestori di fondi intervistati che lo ritiene eccessivamente apprezzato.

La percezione di una sopravvalutazione dell’oro arriva in un momento in cui il metallo ha recentemente toccato una serie di massimi storici, superando la soglia dei 2.400 dollari la scorsa settimana. Gli analisti, per di più, non escludono ulteriori rialzi nel prossimo futuro, con alcune previsioni che ipotizzano un aumento compreso tra il 25% e il 50% nei prossimi anni.

Perché molti hanno investito in oro

Il recente rally dell’oro è stato alimentato dall’incertezza macroeconomica crescente, a seguito delle tensioni geopolitiche che si sono intensificate in Medio Oriente e la Federal Reserve indecisa sul fronte della politica monetaria. Una situazione questa che ha reso meno efficiente la lotta all’inflazione, che al contrario è stata galoppante. Di conseguenza l’oro è stato diventato un rifugio sicuro per gli investitori, specie da quelli alla ricerca di protezione in un periodo di incertezza economica globale.

Inoltre, secondo l’indagine condotta dalla Bank of America, il 78% degli esperti intervistati ritiene improbabile una recessione globale nei prossimi 12 mesi e visto che le prospettive macroeconomiche globali sono diventate positive per la prima volta dal dicembre 2021, c’è un elemento su cui sembra esserci un consenso generale: il mercato delle materie prime nel suo complesso sta vivendo un periodo di grande interesse.

Infatti, le allocazioni nei settori delle materie prime hanno registrato il più grande aumento mensile di sempre, con gli investitori ora con un sovrappeso netto del 11% sulle materie prime. Materiali come il rame, il petrolio e il cacao hanno registrato forti rialzi nei mesi recenti, alimentando l’interesse degli investitori verso questo settore.

Se da un lato alcuni investitori vedono l’oro come eccessivamente valutato, dall’altro il contesto di incertezza economica e geopolitica sta spingendo molti verso il mercato delle materie prime, quindi l‘oro resta uno dei punti focali di questa tendenza.

Quanto verrà l’oro in futuro?

Prevedere il valore futuro dell’oro è estremamente complesso e soggetto a molteplici variabili, tra cui fattori economici, geopolitici e di mercato. Anche se non possiamo sapere con certezza quanto varrà l’oro tra 30 anni o quanto aumenterà nel 2024, è possibile comunque analizzare alcune tendenze e considerare diversi scenari ipotetici.

Come abbiamo visto, attualmente l’oro è stato spinto verso l’alto dall’incertezza macroeconomica e geopolitica, con timori legati alla crescente inflazione che hanno alimentato la domanda di rifugi sicuri. Ebbene, se questi fattori dovessero persistere, è possibile che il prezzo dell’oro continui a salire nel breve termine.

Tuttavia, è importante considerare anche altri fattori che potrebbero influenzare il prezzo dell’oro nel lungo periodo. Ad esempio, l’andamento dei tassi di interesse, le politiche monetarie delle principali banche centrali, i movimenti del dollaro statunitense e le dinamiche dell’economia globale possono tutti avere un impatto significativo sul prezzo dell’oro.

Inoltre, eventi imprevisti come crisi finanziarie, instabilità politica o scoperte significative di nuove risorse aurifere potrebbero alterare drasticamente le prospettive di prezzo dell’oro.

Pertanto, mentre gli analisti possono fornire previsioni e proiezioni basate su dati attuali e tendenze di mercato, è importante ricordare che il mercato dell’oro è estremamente volatile e soggetto a cambiamenti improvvisi.