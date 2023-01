Benzina e diesel ancora su, i prezzi tornano a salire: dove conviene

Dopo la bocciatura dell’Antitrust, il Governo sta cercando di capire come muoversi per risolvere il nodo del caro carburanti e pensando a un emendamento al dl Trasparenza che tuteli i consumatori da improvvisi aumenti del prezzo di benzina e diesel e dalle pratiche scorrette monitorate negli scorsi mesi, e allo stesso non scontenti gli operatori del settore, ancora sul piede di guerra nonostante la fine degli scioperi.

La mobilitazione dei benzinai continua in attesa delle decisioni del tavolo permanente, che a inizio febbraio dovrebbe prendere importanti decisioni sulla regolarizzazione del settore. Nel mentre i prezzi dei carburanti tornano a salire.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,875 euro al litro, con un aumento di 6 millesimi.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,876 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,870 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,945 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,918 euro al litro, con un aumento di 5 millesimi.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,921 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,910 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,988 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 2,010 euro al litro, con un aumento di 6 millesimi.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 2,051 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,929 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,203 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 2,054 euro al litro, con un aumento di 6 millesimi.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 2,098 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,967 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,246 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,782 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,793 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,769 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,885 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 2,132 euro al chilo, con una flessione di 3 millesimi.

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 2,144 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 2,123 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 2,185 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 2,618 euro al chilo, con un aumento di 4 millesimi.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 2,652 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 2,592 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 2,593 euro al chilo.

L’Antitrust si è mossa su due orizzonti che riguardano il caro benzina e il dl Trasparenza. Da una parta ha aperto un’istruttoria contro i principali marchi dei distributori, come spiegato qua, accusandoli di pratiche scorrette per i prezzi praticati differenti da quelli comunicati. Dall’altra ha bocciato la decisione del Governo di far esporre i prezzi medi dei carburanti alle pompe, come anticipato qua. Nel mentre è stato rinnovato il bonus benzina da 200 euro: qua le indicazioni per averlo.