POS, governo stoppato dalla Ue: cosa farà Meloni e cosa cambia per i pagamenti

Un altro pasticcio targato Meloni. Dopo la bufera sull’abusivismo edilizio che pure ha riguardato l’attuale governo in carica – Meloni e Fratelli d’Italia votarono a favore del condono Ischia nel governo Conte 1 sostenuto in piena pandemia dall’allora Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini -, dopo le durissime critiche per la gestione dei migranti e delle navi delle ong, si apre un nuovo fronte di scontro in seno all’Unione europea tra Bruxelles e Roma.

Questa volta, al centro di quello che Palazzo Chigi si è affrettato a chiamare “serie di interlocuzioni”, c’è la questione dell’obbligo di POS per i commercianti sotto una certa soglia. Nella prima versione della Manovra di bilancio 2023 il governo aveva infatti previsto l’innalzamento della soglia per i pagamenti elettronici a 30 euro: tradotto, significa che gli esercenti dei negozi e gli ambulanti con banchi al mercato ecc. non sono obbligati ad accettare carte di credito, bancomat, app come Satispay o altri pagamenti elettronici per acquisti sotto i 30 euro.

Ma non è finita qui, perché in una seconda bozza della Manovra in circolazione in questi giorni, la soglia per il POS è persino raddoppiato, passando dai 30 euro della prima versione inviata all’Ue a ben 60 euro.

In una nota il governo ha precisato che sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, “sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea, dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell’iter della legge di bilancio”.

Una scelta bollata da più parti come sbagliata, visto che non fa che favorire i pagamenti in nero e dunque la piccola evasione fiscale. Un passo clamoroso indietro per il nostro Paese, che da sempre tenta di combattere, in primis culturalmente, la piaga del nero.

Ora, l’esecutivo fa marcia indietro, annunciando che è pronto a cancellare il provvedimento che elimina le multe per chi non accetta pagamenti con il POS sotto la soglia dei 60 euro. Secondo gli esperti della Commissione europea, i provvedimenti inseriti nella Legge di bilancio sono in contrasto con gli impegni presi dall’Italia nell’ambito dell’accordo sul PNRR. Il che significa che, se Meloni non cambia idea, Bruxelles è pronta a tagliare i soldi del Piano di resilienza.

