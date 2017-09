Il padre taglia la paghetta alla figlia 26enne, lei fa causa e vince

Taglia la paghetta alla figlia 26enne fuoricorso, lei lo porta in Tribunale e vince. È accaduto a Pordenone: la studentessa si è rivolta ai giudici per ottenere il mantenimento dal padre, separato dalla madre, che, dopo il ritardo negli studi, le aveva ridotto la “paghetta” a 20 euro alla settimana, oltre a spese mediche, carburante, abbigliamento e così via.

La giovane ha denunciato il padre per non aver mantenuto l’impegno, assunto in sede di divorzio, di provvedere al suo mantenimento: ha detto di essere abituata a un certo tenore di vita e per questo il genitore, che non ha problemi economici, avrebbe dovuto continuare a garantirglielo.

E la Corte d’appello di Trieste le ha dato ragione sostenendo che il padre ha l’obbligo di mantenere il figlio che non è riuscito a conquistarsi l’indipendenza economica.

Dovrà così corrisponderle un assegno mensile di 350 euro, a fronte dei circa 2.500 euro al mese, comprensivi di 400 euro per lo svago e mille euro all’anno per le vacanze, chiesti dalla ragazza.

La ventiseienne di Pordenone non è la sola ad aver vinto questa battaglia: un’ordinanza del Tribunale di Milano ha stabilito, nel 2016, che se il figlio non lavora o non ha ancora finito gli studi, i genitori saranno obbligati a mantenerlo fino a quando non avrà 34 anni.