Quanto guadagna un poliziotto? Stipendio e differenze di grado

Diventare un poliziotto continua ad essere il sogno di tanti giovani. Ma quanto si arriva a guadagnare effettivamente? Il valore della retribuzione dipende dal grado ricoperto: la gerarchia delle forze dell’ordine prevede infatti una lunga lista di ruoli. Ricordiamo che la Polizia di Stato è un corpo ad ordinamento civile e dipende direttamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. In base al settore di appartenenza, la professione richiede compiti e mansioni specifiche. Tra i numerosi ambiti troviamo il reparto mobile, la polizia stradale, ferroviaria, marittima, giudiziaria, penitenziaria di frontiera, e ancora quella postale ed ambientale. Senza dimenticare Digos, Scientifica e i reparti ad alto rischio.

Quanto guadagna un poliziotto in Italia

Chi entra a far parte della Polizia di Stato inizia ricoprendo il grado di responsabilità del semplice agente. In questo caso lo stipendio è di 19.276,54 euro all’anno, che diviso per 12 mesi fa poco più di 1.600 euro lordi e circa 1.250 euro netti. Scalando la gerarchia i guadagni aumentano decisamente: per esempio i Sovrintendenti prendono 22.252,73 euro all’anno, mentre gli Ispettori 23.992,65. Il Commissario Capo, lo status più elevato, arriva a 27.564,08 euro all’anno.

Al reddito base vanno poi aggiunte le entrate relative a tredicesima e indennità. Tra queste ultime troviamo quella di pensione, che per un agente vale 571,26 euro mentre per un Commissario Capo ammonta a 932,67. Ma ci sono anche il trattamento di missione e gli straordinari.

In questo senso, continuando a considerare il grado più basso e quello più alto, quindi agente e Commissario Capo, per l’extra feriale si va dagli 11,28 euro ai 16,11, per l’extra notturno o festivo dai 12,76 ai 18,22 euro e per l’extra notturno-festivo si parte da 14,72 e si arriva a 21.02. Da non dimenticare poi il Fesi, ossia il premio di produttività: considerata la quattordicesima dei dipendenti privati, si tratta di una somma una tantum pagata ogni anno a ridosso dell’estate.

Stipendio di un poliziotto, le differenze gerarchiche

Come detto precedentemente, i gradi interni alla Polizia di Stato sono numerosi. Vediamo nel dettaglio i rispettivi guadagni, tenendo conto dello stipendio lordo annuo con 12 mensilità:

Agente semplice: 19.276,54

Agente scelto: 19.871,78

Assistente: 20.512,80

Assistente: Capo 21.336,98 (21.428,55 con 5 anni nel grado)

Assistente Capo coordinatore: 22.252,73

Vice Sovrintendente: 21.382,76

Sovrintendente: 22.252,73

Sovrintendente Capo: 22.756,39 (23.031,11 con 4 anni nella qualifica)

Sovrintendente Capo coordinatore: 23.992,65

Vice Ispettore: 22.847,96

Ispettore: 23.992,65

Ispettore Capo: 24.450.53

Ispettore Superiore: 25.183,13 (25.641,00 con 8 anni nella qualifica)

Sostituto Commissario: 26.282,03

Sostituto Commissario coordinatore: 27.106,20

Vice Commissario: 25.045,76

Commissario: 27.106,20

Commissario Capo: 27.564,08

Come diventare poliziotto: prove e requisiti

In linea generale le principali mansioni di un poliziotto sono:

Ordine pubblico

Pubblica Sicurezza

Controllo del territorio

Soccorso a soggetti pubblici e privati

Contrasto alla criminalità organizzata

Rilascio permessi di soggiorno o passaporti

Raccolta e messa a verbale di denunce per smarrimento oggetto o per reati

Ma come si entra nella Polizia di Stato? L’accesso prevede la partecipazione e il superamento di un concorso pubblico. Il bando, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, richiede una serie di requisiti da rispettare e una scadenza entro la quale presentare domanda. Possono prendervi parte i cittadini italiani idonei e quelli appartenenti alla categoria dei volontari in ferma (nello specifico da un anno, da quattro anni o in congedo).

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Possesso della cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Età compresa fra i 18 e i 30 anni

Idoneità fisica, psichica e attitudinale

Non essere stati espulsi dalle Forze Armate o destituiti o ancora licenziati da uffici pubblici

Non aver avuto condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione

Diploma di licenza media o un titolo equipollente

Per diventare Ispettori occorre essere in possesso di un titolo di studio di scuola media dell’obbligo, mentre se si aspira alla carica di Commissario è necessario avere conseguito una laurea specialistica o magistrale adatta. Quelle valide per prendere parte al concorso sono:

Giurisprudenza

Scienze delle pubbliche amministrazioni

Scienza dell’economia

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

Scienze economico-aziendali

Scienza della politica

Il concorso è caratterizzato prima di tutto da un questionario a risposta multipla su nozioni di cultura generale. Richieste la conoscenza di una lingua straniera e le competenze informatiche di base. Il test si considera superato con un punteggio minimo di 6 su 10.

Dopo la prova scritta è il turno della prova fisica, un accertamento psico-fisico e attitudinale. Se si viene considerati idonei, si passa all’iter di formazione della durata di sei mesi presso un’Accademia della Polizia di Stato. Successivamente si viene assegnati a un reparto d’ufficio, iniziando a percepire lo stipendio previsto.