Coop assume addetti vendita e tante altre figure

La Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) è un insieme di cooperative che gestiscono decine di supermercati e ipermercati. Fondata nel 1955 è diventata nel tempo il primo gruppo nazionale nel settore della grande distribuzione. Nel 1965 nasce Coop Italia la quale, per conto delle cooperative, elabora politiche e strategie di marketing e comunicazione unitarie, ottimizza gli acquisti, definisce i Prodotti a Marchio e ne controlla costantemente la qualità.

L’obiettivo sociale di Coop Italia è il consumatore, che la cooperativa tutela sotto ogni punto di vista attraverso i prodotti in vendita e con l’alta qualità degli stessi. Coop è presente in Italia con decine di punti vendita per i quali è sempre alla ricerca di personale; le figure maggiormente richieste riguardano addetti alle vendite, capi reparto, addetti ai diversi settori (panetteria, gastronomia, macelleria, pasticcieria …) assistenti alla clientela, farmacisti etc.

Tutti verranno inseriti in un contesto lavorativo stimolante e coinvolgente, con opportunità di aggiornamento qualificato e continuo e una retribuzione commisurata all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. Al momento sono decine gli annunci di offerta di lavoro presso i vari super e iper market della catena distribuiti sul territorio nazionale. Per verificare nello specifico tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui