“Blocca l’HPV con la vaccinazione”: il valore dell’iniziativa secondo Nicoletta Luppi

Al via una campagna di informazione di MSD Italia e Serie A Women approvata dal Ministero della Salute. L’iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l’aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all’importanza della prevenzione dei tumori HPV-correlati. Il progetto adotta un approccio multicanale e si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto della portiera che blocca il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all’azione del vaccino contro il virus HPV.
Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata di MSD Italia, racconta così quanto e come il mondo dello sport si può alleare con il Pharma per progetti virtuosi mirati a favorire il benessere delle persone.