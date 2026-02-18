“Blocca l’HPV con la vaccinazione”: il valore dell’iniziativa secondo Nicoletta Luppi

Nicoletta Luppi, Presidente e AD di MSD Italia, racconta come il mondo dello sport si può alleare con il Pharma per progetti virtuosi per il benessere delle persone

Al via una campagna di informazione di MSD Italia e Serie A Women approvata dal Ministero della Salute. L’iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l’aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all’importanza della prevenzione dei tumori HPV-correlati. Il progetto adotta un approccio multicanale e si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto della portiera che blocca il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all’azione del vaccino contro il virus HPV.

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata di MSD Italia, racconta così quanto e come il mondo dello sport si può alleare con il Pharma per progetti virtuosi mirati a favorire il benessere delle persone.

