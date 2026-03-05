Se stai cercando una nuova opportunità nel settore culturale e dei servizi al pubblico, sappi che è stata indetta una selezione di personale per lavorare presso i Musei Civici di Venezia, una delle realtà artistiche più visitate d’Italia.
La società CoopCulture, principale cooperativa italiana attiva nei servizi per i beni culturali, ha avviato una procedura di reclutamento per operatori e operatrici da inserire nei servizi di biglietteria, accoglienza e guardiania nelle sedi museali situate sulla città che galleggia.
Indice
Quali sono le posizioni aperte
La selezione è rivolta a più profili operativi con mansioni legate alla gestione dei visitatori e al supporto delle attività museali. In particolare, le figure ricercate sono:
- addetti e addette alla biglietteria, con compiti di gestione degli accessi e delle prenotazioni;
- operatori e operatrici di accoglienza, incaricati di fornire informazioni e assistenza al pubblico;
- personale addetto alla guardiania e al controllo delle sale espositive.
Tutti i ruoli prevedono attività di front-office e contatto diretto con un pubblico internazionale, in un contesto turistico ad alta affluenza.
Quali sono i requisiti richiesti
Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di una serie di requisiti considerati fondamentali per garantire un servizio di qualità:
- diploma di scuola superiore o laurea;
- buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);
- la conoscenza di una seconda lingua straniera è considerata un titolo preferenziale;
- buona padronanza del pacchetto Microsoft Office;
- disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi;
- flessibilità operativa, autonomia e capacità di lavorare in squadra;
- predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali.
La selezione è adatta sia a candidati con esperienza pregressa nei servizi di front-office, turistici o culturali, ma anche a chi desidera intraprendere una prima esperienza lavorativa nel settore museale.
Contratto e condizioni di lavoro
Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato e con orario part-time. Si tratta quindi di un’opportunità interessante soprattutto per chi cerca un impiego flessibile o un primo inserimento nel mondo del lavoro culturale.
L’inserimento avverrà direttamente con CoopCulture, una realtà strutturata e presente su tutto il territorio nazionale, che gestisce numerosi siti culturali e museali.
Come candidarsi
Gli interessati possono inviare la propria candidatura esclusivamente via email, allegando un curriculum vitae aggiornato ed eventualmente una breve lettera motivazionale, all’indirizzo e-mail lavoraconnoi@coopculture.it.
Nell’oggetto della mail bisognerà indicare Candidatura servizi Musei Civici di Venezia.
Altre opportunità di lavoro
Questa selezione rappresenta un’interessante opportunità per lavorare all’interno di musei di grande prestigio, a contatto con visitatori provenienti da tutto il mondo, e per acquisire competenze utili nel settore dei servizi culturali. Anche se i contratti sono a tempo determinato, l’esperienza può costituire un importante punto di partenza per future opportunità professionali nello stesso ambito.
