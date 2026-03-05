Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock I Musei Civici di Venezia cercano personale per l'accoglienza

Se stai cercando una nuova opportunità nel settore culturale e dei servizi al pubblico, sappi che è stata indetta una selezione di personale per lavorare presso i Musei Civici di Venezia, una delle realtà artistiche più visitate d’Italia.

La società CoopCulture, principale cooperativa italiana attiva nei servizi per i beni culturali, ha avviato una procedura di reclutamento per operatori e operatrici da inserire nei servizi di biglietteria, accoglienza e guardiania nelle sedi museali situate sulla città che galleggia.

Quali sono le posizioni aperte

La selezione è rivolta a più profili operativi con mansioni legate alla gestione dei visitatori e al supporto delle attività museali. In particolare, le figure ricercate sono:

addetti e addette alla biglietteria, con compiti di gestione degli accessi e delle prenotazioni;

operatori e operatrici di accoglienza, incaricati di fornire informazioni e assistenza al pubblico;

personale addetto alla guardiania e al controllo delle sale espositive.

Tutti i ruoli prevedono attività di front-office e contatto diretto con un pubblico internazionale, in un contesto turistico ad alta affluenza.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di una serie di requisiti considerati fondamentali per garantire un servizio di qualità:

diploma di scuola superiore o laurea;

buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);

la conoscenza di una seconda lingua straniera è considerata un titolo preferenziale;

buona padronanza del pacchetto Microsoft Office;

disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi;

flessibilità operativa, autonomia e capacità di lavorare in squadra;

predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali.

La selezione è adatta sia a candidati con esperienza pregressa nei servizi di front-office, turistici o culturali, ma anche a chi desidera intraprendere una prima esperienza lavorativa nel settore museale.

Contratto e condizioni di lavoro

Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato e con orario part-time. Si tratta quindi di un’opportunità interessante soprattutto per chi cerca un impiego flessibile o un primo inserimento nel mondo del lavoro culturale.

L’inserimento avverrà direttamente con CoopCulture, una realtà strutturata e presente su tutto il territorio nazionale, che gestisce numerosi siti culturali e museali.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura esclusivamente via email, allegando un curriculum vitae aggiornato ed eventualmente una breve lettera motivazionale, all’indirizzo e-mail lavoraconnoi@coopculture.it.

Nell’oggetto della mail bisognerà indicare Candidatura servizi Musei Civici di Venezia.

