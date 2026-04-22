L'Inps ha diffuso le prime informazioni sul cedolino delle pensioni per maggio 2026, con le date dei pagamenti e alcuni effetti dei conguagli fiscali dei mesi scorsi

ANSA Pensioni, il cedolino di maggio 2026

L’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha diffuso le prime informazioni sul cedolino della pensione di maggio. Sul sito dell’Istituto sono apparse le date dei pagamenti sia per i pensionati che accreditano il proprio assegno previdenziale presso Poste Italiane, sia per quelli che hanno invece scelto un altro istituto bancario.

Nel cedolino di maggio potrebbero apparire anche alcuni effetti dei conguagli fiscali dei mesi scorsi. La maggior parte dei prelievi e delle erogazioni dovrebbe essersi risolta ad aprile ma, in alcuni casi specifici, l’importo delle pensioni potrebbe continuare a essere influenzato per mesi dal ricalcolo delle tasse eseguito a inizio anno.

Il cedolino di maggio 2026

Con una pubblicazione apparsa sul sito ufficiale il 21 aprile, l’Inps ha comunicato i primi dettagli riguardo al cedolino per le pensioni che saranno distribuite a maggio del 2026. Il cedolino è il documento ufficiale che l’Istituto consegna in anticipo ai pensionati e che contiene i dettagli della costituzione dell’importo della pensione.

Lo si può visualizzare e scaricare sul proprio dispositivo accedendo al proprio profilo Inps attraverso una qualsiasi forma di identità digitale, come Spid o Cie. In questo modo i pensionati, così come succede per i dipendenti pubblici, possono conoscere in anticipo e con precisione quanto denaro riceveranno da lì a pochi giorni attraverso la pensione.

Nel testo sono elencate alcune caratteristiche generali per l’erogazione dell’assegno previdenziale, tra cui:

la disponibilità di un massimo di 1.000 euro al mese netti da ritirare in contanti;

la distribuzione della pensione nel primo giorno bancabile del mese.

Come ogni anno, la distribuzione delle pensioni del mese di maggio è particolare e rischia di slittare anche di diversi giorni. Il primo giorno del mese è infatti sempre una festività, e questo a volte complica le operazioni. Nel 2026 la festa dei lavoratori cade di venerdì, di conseguenza, per alcuni pensionati, l’erogazione effettiva della pensione potrebbe slittare anche di tre giorni rispetto all’inizio del mese.

Come ha spiegato l’Inps nella comunicazione apparsa sul sito, le date di pagamento della pensione di maggio 2026 saranno:

il 2 maggio, nel caso di pagamento presso Poste Italiane (primo giorno bancabile per Poste Italiane);

il 4 maggio, nel caso di pagamento presso gli istituti bancari (primo giorno bancabile per gli istituti di credito).

C’è quindi un leggero vantaggio per chi ha scelto di domiciliare la propria pensione presso Poste Italiane. La società considera infatti il sabato un giorno bancabile, a differenza di tutti gli altri istituti di credito. Sarà quindi possibile ritirare la pensione già dal 2 maggio, senza dover aspettare il lunedì successivo.

L’effetto dei conguagli sull’importo

L’Inps ha poi dedicato una lunga sezione ai conguagli fiscali. Buona parte dei rimborsi e delle trattenute necessari per compensare i versamenti delle tasse nel 2025 sono stati risolti nella mensilità di aprile, che solitamente è quella che risente maggiormente di queste variazioni.

L’istituto ha però spiegato che, nel caso di un conguaglio a debito per prestazioni pensionistiche o di accompagnamento: