Il Gruppo Veronesi cerca operai e manutentori anche alla prima esperienza di lavoro in diverse sedi nel Nord e Nord-Est Italia

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Gruppo Veronesi recluta nuovo personale da formare

Il Gruppo Veronesi, uno dei colossi italiani del settore alimentare con marchi come Aia, Negroni e Veronesi, ha aperto una nuova campagna di assunzioni per operai e manutentori. Le selezioni sono rivolte a candidati anche senza esperienza, offrendo la possibilità di entrare in una delle realtà più solide dell’industria italiana.

Le posizioni disponibili riguardano sia ruoli di produzione che di manutenzione, con inserimenti previsti in diversi stabilimenti del Nord e del Nord-Est Italia. L’azienda punta a rafforzare il proprio organico, garantendo formazione interna e percorsi di crescita per i nuovi assunti.

Le figure ricercate

Attualmente il Gruppo Veronesi cerca principalmente:

operai generici;

manutentori generici, elettrici e meccanici;

operai di produzione;

operai per allevamento suinicolo;

perai per manutenzione del verde.

Le mansioni spaziano dal lavoro manuale alla manutenzione tecnica degli impianti, aprendo opportunità anche per chi è al primo impiego. Non è richiesta esperienza pregressa dal momento che l’azienda offre affiancamento formativo sul campo.

In quali sedi si cerca personale

Le opportunità di lavoro sono distribuite su più regioni, tutte nel nord Italia. Tra le principali sedi abbiamo:

San Martino Buon Albergo e Isola della Scala in Veneto;

Cremona, in Lombardia;

San Quirino, in Friuli Venezia Giulia.

Questa copertura territoriale rende l’offerta interessante per chi cerca lavoro nelle regioni del Nord e del Nord-Est, ma anche per tutti quei candidati disposti a trasferirsi da altre regioni.

Quali sono i requisiti richiesti

I candidati ideali non devono necessariamente avere esperienza specifica, ma devono possedere alcune caratteristiche trasversali:

disponibilità a lavorare su turni;

capacità di lavorare in squadra;

attenzione ai dettagli;

forte orientamento agli obiettivi.

Il gruppo privilegia la motivazione e la predisposizione all’apprendimento, offrendo formazione pratica sul lavoro. Questo approccio consente anche a chi è al primo impiego di inserirsi rapidamente nei processi produttivi e manutentivi.

Possibilità di crescita professionale e benefit aziendali

Il Gruppo Veronesi non si limita a offrire contratti di lavoro. I nuovi assunti possono accedere a percorsi di crescita professionale, affiancamenti e corsi di formazione mirati.

Inoltre, l’azienda offre strumenti di welfare, inclusi servizi di supporto psicologico e iniziative per il benessere dei dipendenti. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro stabile e motivante, in cui ogni collaboratore possa sviluppare competenze e crescere professionalmente.

Come candidarsi

Le candidature vanno presentate tramite il portale Lavora con noi del Gruppo Veronesi. Sul sito è possibile selezionare la posizione di interesse, compilare il modulo online e allegare il curriculum vitae. È consigliabile adattarlo al ruolo prescelto e prepararsi a eventuali colloqui, durante i quali verranno valutate motivazione, attitudine e interesse per il settore.

Altre opportunità di lavoro

In un mercato del lavoro in cui le figure tecniche e manuali scarseggiano, questa campagna di assunzioni rappresenta un’opportunità concreta per entrare in un’azienda solida e avviare una carriera nel settore alimentare e industriale.

Per chi invece ha bisogno di un lavoro più flessibile, che risponde a esigenze legate alla formazione universitaria, esistono diverse proposte estive da tenere in considerazione. I più grandi parchi giochi d’Italia, come MagicLand e Gardaland, continuano ad avere posizioni lavorative aperte per diversi profili, anche senza esperienza.