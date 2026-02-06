L’introduzione dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sta ridefinendo profondamente il mondo delle professioni. Non si tratta solo di strumenti, ma di un cambiamento strutturale che investe i modelli organizzativi, le competenze e le relazioni. Governare questa transizione significa saper leggere il presente con lucidità, senza perdere il valore umano che fonda la fiducia e la responsabilità professionale.
È anche e soprattutto in questo contesto che si inserisce il lavoro di Luca Piovano, Dottore Commercialista e Revisore Legale, da anni impegnato nello studio dell’impatto dell’innovazione sulla professione. Attraverso la consulenza e la ricerca, Piovano accompagna studi e imprese in percorsi di evoluzione consapevole, che ha condensato nel libro Commercialista oggi, una guida strategica sul futuro della professione.
Luca Piovano è il nuovo ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.