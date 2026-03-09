Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con il Job Day di Cinecittà World si selezionano oltre duecento persone da assumere per l'estate

Cinecittà World apre le porte a nuove opportunità di lavoro in vista della stagione 2026. Il parco divertimenti di Castel Romano, alle porte di Roma, ha annunciato l’avvio di una campagna di reclutamento che prevede oltre 200 posti disponibili.

Per facilitare le assunzioni, è stato organizzato un Job Talent Day che si terrà il 28 marzo, un’occasione per incontrare i responsabili delle risorse umane e sostenere colloqui conoscitivi direttamente sul posto.

Come partecipare al Job Talent Day

Le candidature devono essere inviate entro il 22 marzo 2026 tramite il modulo online presente sul sito ufficiale di Cinecittà World. I candidati ritenuti idonei riceveranno conferma via email per partecipare alla giornata di selezione, che si terrà all’interno del parco divertimenti.

Durante il Job Talent Day verranno effettuati colloqui individuali con i responsabili delle risorse umane. In alcuni casi potrebbero svolgersi anche prove pratiche legate ai ruoli per cui ci si candida.

Chi può candidarsi

Le selezioni si rivolgono a candidati di diverse età e profili professionali. La priorità sarà data a chi ha passione per l’intrattenimento e il contatto con il pubblico, ma molte posizioni sono aperte anche a chi non ha esperienza pregressa nel settore. Per tutti i profili sarà richiesta disponibilità a lavorare nei week-end e nei giorni festivi, buone capacità relazionali e spirito di squadra.

Quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti

Le opportunità di lavoro a Cinecittà World spaziano su più fronti, ciascuno con requisiti specifici. Per gli operatori delle attrazioni e del parco è richiesta attenzione alla sicurezza, capacità di gestire il pubblico e predisposizione al lavoro in team, oltre a una certa resistenza fisica. Chi si candida per la ristorazione deve avere esperienza in cucina o al servizio, seppure anche i profili junior possano essere valutati. Sono fondamentali flessibilità e attenzione al cliente.

Il personale da inserire nella biglietteria e alla vendita nei negozi tematici deve possedere precisione e attitudine commerciale. Sono ricercati, inoltre, operatori addetti al controllo del flusso del traffico in entrata e uscita dai parcheggi. Per il cast artistico, formato da attori, ballerini e animatori, sono richieste capacità di performance dal vivo, predisposizione all’intrattenimento del pubblico e referenze.

I bagnini dell’Aqua World devono già avere il brevetto per esercitare la professione per tutelare la propria sicurezza e quella dei visitatori del parco divertimenti. I tutor per percorsi didattici necessitano di competenze organizzative e capacità di coinvolgere bambini e ragazzi. Infine, le figure tecniche – dai tecnici audio, video e luci al personale di manutenzione – devono possedere conoscenze specifiche, manualità e attenzione alla sicurezza.

Tutti i ruoli richiedono disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei festivi e un approccio positivo e proattivo.

Altri lavori stagionali per l’estate

Oltre alle opportunità offerte da Cinecittà World, chi cerca un impiego stagionale nel settore dei parchi divertimento può valutare anche altre proposte nella provincia di Roma, come le selezioni per il MagicLand di Valmontone. Anche qui si cercano figure per attrazioni, ristorazione, animazione e servizi al pubblico, offrendo esperienze simili e la possibilità di maturare competenze utili per futuri lavori.