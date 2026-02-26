Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Kìron assume 250 nuovi consulenti per rafforzare la presenza sul territorio

Nel 2026 il Gruppo Tecnocasa e la sua società di mediazione creditizia Kìron Partner Spa si preparano a vivere un anno di forte crescita per quanto riguarda la presenza sul territorio, l’espansione delle reti di agenzie e le opportunità per giovani e professionisti.

Un piano ambizioso, quello del colosso immobiliare, che riflette la fiducia dell’azienda nel mercato italiano e la sua volontà di consolidare un modello di sviluppo capillare e dinamico.

Nuove sedi e nuove assunzioni

Kìron Partner Spa nel 2025 ha raggiunto risultati notevoli. A partire dai suoi oltre 1.100 collaboratori il gruppo ha raggiunto più di 3 miliardi di euro di mutui intermediati, pari a circa il 5,50% delle erogazioni in Italia.

Questo risultato testimonia non solo la crescente domanda di mutui, ma anche la capacità di Kìron Spa di supportare in modo efficace famiglie e clienti in un contesto economico ancora incerto – ma con segnali di stabilità.

In linea con le prospettive di crescita, la società del Gruppo Tecnocasa ha annunciato un piano di sviluppo che prevede l’apertura di 27 nuove filiali in tutta Italia, da Nord a Sud, rafforzando ulteriormente la presenza fisica al fianco dei clienti con oltre 250 consulenti di credito.

Un piano di sviluppo congiunto

Parallelamente, Tecnocasa punta a inaugurare circa 200 nuove agenzie immobiliari, parte di un progetto più ampio che mira a portare il numero complessivo delle sedi attive verso obiettivi di lungo periodo ancora più ambiziosi.

Il piano di crescita è volto a consolidare sia la mediazione immobiliare tradizionale, con un focus strategico anche su immobili per imprese, sia la mediazione creditizia, percepita come un asset fondamentale per accompagnare il cliente nell’intero percorso di acquisto di una casa o di un immobile d’impresa.

Un’occasione per i giovani e il mercato del lavoro

In un momento in cui il mercato del lavoro italiano cerca stabilità, formazione e opportunità concrete, il piano di espansione annunciato da Tecnocasa e Kìron rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera intraprendere una carriera nel settore immobiliare o creditizio.

L’attenzione verso i giovani e coloro che vogliono inserirsi per la prima volta in un percorso professionale strutturato è un elemento centrale del progetto, che combina crescita organizzativa con impatto sociale sul tessuto economico del Paese.

Ma non è solo il settore immobiliare a proporre nuove prospettive di crescita professionale.

Questo 2026 si è aperto all’insegna del reclutamento per i più giovani, anche diplomati e senza esperienza. In Campania, per esempio, si cercano addetti alla riscossione del credito. Con una contrattualizzazione part-time, si presenta come un lavoro adatto a chi deve conciliarlo con lo studio o con un altro impiego.

Con l’arrivo della bella stagione riaprono i parchi divertimenti, e con loro anche possibilità concrete per un altro tipo di esigenza contrattuale, adatta per chi è solo alla ricerca di un impiego stagionale. Non possiamo non segnalare il reclutamento appena iniziato da Gardaland Resort, come anche quello del Magicland di Valmontone, che ancora è alla ricerca di personale da inserire in diversi settori, tra cui c’è la ristorazione, l’animazione e l’accoglienza ai visitatori.