Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock I dipendenti di un hotel di lusso

Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico-alberghiero arrivano dalla Calabria, dove si prepara la riapertura di una storica struttura ricettiva. L’Executive Luxury Hotel di Rende, provincia di Cosenza, ha infatti avviato una maxi campagna di reclutamento in vista del ritorno alle attività dopo un importante intervento di rinnovamento.

Si tratta di un’iniziativa da collocare nel contesto più ampio del rilancio del comparto hospitality nel Sud Italia, sempre più orientato a intercettare flussi turistici di qualità e a rafforzare l’offerta legata a eventi, viaggi di lavoro e cerimonie per non sottostare agli imperativi stagionali e avere una domanda solida di visitatori anche in bassa stagione.

Quanti posti e quali profili cerca l’Executive Luxury Hotel

Il piano di inserimenti riguarda molte aree operative dell’hotel e punta a costruire una squadra al completo in vista della riapertura della struttura, che comunque è considerata un punto di riferimento per l’ospitalità di alto livello nel territorio cosentino.

Le opportunità di lavoro sono circa 100 e coinvolgono numerosi ambiti per cui sono richiesti diversi profili professionali, tra cui:

personale di accoglienza e front office;

figure esperte nella gestione di matrimoni ed eventi;

personale di sala e ristorazione;

camerieri e cameriere ai piani;

operai manutentori;

impiegati dediti a servizi più generici.

Questa ampia varietà di ruoli rende le selezioni accessibili sia a candidati con esperienza nel settore alberghiero sia a chi desidera inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro o cambiare ambito professionale.

Quando c’è il recruiting day

Per selezionare il personale, l’azienda ha organizzato un recruiting day in presenza, che rappresenta il momento centrale del processo di assunzione.

La giornata di selezione ci sarà lunedì 30 marzo 2026, direttamente all’hotel a Rende. Si prevedono colloqui in due fasce orarie:

mattutina, dalle 9:30 alle 13:00;

pomeridiana, dalle 14:30 alle 17:00.

Come si partecipa al recruiting day

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae, corredato di fotografia, all’indirizzo email lavoro[at]hotelexecutivecs.it.

Successivamente, i candidati potranno presentarsi direttamente al recruiting day nella data stabilita.

Un progetto di rilancio per una struttura storica

La riapertura dell’hotel arriva dopo un significativo intervento di ristrutturazione che ha interessato design di spazi interni ed esterni, con l’installazione di componenti artistiche nella struttura. L’obiettivo è quello di rilanciare l’immagine dell’albergo e riportarlo ai livelli di eccellenza che lo avevano reso noto nel panorama locale.

Il progetto è guidato dal Gruppo iGreco, realtà imprenditoriale calabrese attiva in diversi settori, che ha puntato sulla riqualificazione dell’hotel per valorizzare e diversificare l’offerta turistica del territorio.

L’iniziativa non ha solo una valenza aziendale, ma anche territoriale. Le nuove assunzioni contribuiranno infatti a rafforzare il comparto turistico, favorendo l’occupazione locale e sostenendo l’indotto economico della zona di Rende e Cosenza.

Lavorare nel turismo

Il recruiting day dell’Executive Luxury Hotel rappresenta una concreta opportunità per chi desidera lavorare nel settore turistico, uno dei comparti più dinamici e in crescita in Italia.

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