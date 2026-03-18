Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

CS Al parco acquatico di Caribe Bay si cerca personale per l'estate, anche senza esperienza

In vista dell’estate Caribe Bay, il parco acquatico a tema caraibico di Jesolo, ha avviato la campagna di selezione per l’assunzione di 180 nuove assunzioni stagionali. Le posizioni aperte riguardano diversi ambiti operativi del parco e, per molte di queste, non è richiesta esperienza pregressa.

Una parte delle selezioni si svolgerà durante il recruiting day in programma lunedì 23 marzo alle 14:30 direttamente all’interno del parco.

Quali sono i profili ricercati

Le opportunità di lavoro riguardano diverse figure necessarie al funzionamento del parco durante la stagione turistica, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Europa.

Tra i profili ricercati ci sono:

assistenti bagnanti con brevetto;

addetti alla ristorazione per servizio al banco e preparazione snack;

personale per le biglietterie;

operatori per le attrazioni;

parcheggiatori;

addetti al minigolf;

runner;

addetti alle pulizie.

Si tratta in gran parte di lavori stagionali, pensati anche per giovani alla prima esperienza o per chi entra per la prima volta nel settore turistico. Per molte posizioni, infatti, l’azienda non richiede precedenti esperienze lavorative perché è previsto un periodo di formazione e affiancamento direttamente sul campo.

Opportunità per giovani e studenti

Con oltre 250 dipendenti tra personale fisso e stagionale a pieno regime, Caribe Bay è una delle realtà occupazionali più importanti nel turismo della zona di Jesolo. Ogni anno il parco si trasforma anche in un punto di ingresso nel mondo del lavoro per molti giovani.

Tra le caratteristiche richieste ai candidati figurano la volontà ed entusiasmo nel costruire una squadra solida con i colleghi del proprio comparto e predisposizione al contatto con i visitatori. Per i ruoli in cui è prevista relazione diretta col pubblico è apprezzata la conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese, mentre il tedesco è considerato un requisito preferenziale, considerato l’alto flusso di turisti provenienti dalla Germania.

Il lavoro si svolge su turni di otto ore giornaliere con un giorno di riposo alla settimana, per tutta la durata della stagione estiva.

Formazione, benefit e possibilità di alloggio

L’azienda sottolinea inoltre l’attenzione dedicata alla formazione del personale e all’inserimento dei nuovi lavoratori. Oltre al periodo iniziale di affiancamento, sono previsti benefit e, quando necessario, soluzioni di alloggio per i dipendenti che arrivano da fuori zona**.

Secondo Luciano Pareschi, fondator e amministratore delegato di Caribe Bay, la collaborazione con le istituzioni regionali rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema di recruiting nel settore turistico.

Come candidarsi per il recruiting day

Chi è interessato a lavorare nel parco durante la stagione estiva può presentare la propria candidatura attraverso il portale del Centro per l’impiego, registrandosi al recruiting day del 23 marzo.

In alternativa, è possibile consultare anche la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di Caribe Bay, dove vengono pubblicate le altre posizioni aperte e le modalità per inviare il proprio curriculum.

Per molti candidati, soprattutto giovani alla prima esperienza, l’iniziativa rappresenta un’occasione per entrare nel mondo del turismo e lavorare in un ambiente dinamico e internazionale, all’interno di uno dei parchi acquatici più noti della costa adriatica.

Per quanto riguarda opportunità di lavoro in Nord Italia, sempre per candidati anche alla prima esperienza, segnaliamo la campagna di recruiting lanciata da Veronesi, che apre le selezioni per operai e manutentori, e, a tema parchi, le assunzioni presso Rainbow Magicland di Val Montone (Roma).