Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Getty Images Allo stabilimento di Faenza della Racing Bulls si cercano diverse unità di personale con profili variegati

Chi non ha mai sognato di lavorare in Formula 1? Ecco, Racing Bulls, la squadra impegnata nel campionato mondiale, ha avviato un piano di espansione dello stabilimento di Faenza, in provincia di Ravenna. Il progetto prevede molte nuove assunzioni, con inserimenti destinati a rafforzare la produzione delle monoposto e le attività legate alla ricerca e sviluppo.

Si tratta di un’iniziativa importante non solo per chi è in cerca di lavoro, ma anche per il territorio, che potrà beneficiare di un investimento complessivo superiore ai 64 milioni di euro. Le risorse saranno impiegate per potenziare il centro tecnologico già esistente, rendendolo ancora più avanzato e competitivo in vista delle nuove sfide del campionato di Formula 1.

Quali sono i profili ricercati

Il piano di crescita del team riguarda in particolare il sito produttivo di Faenza, considerato un vero e proprio hub di eccellenza per la progettazione e costruzione delle vetture da corsa. Qui verranno inserite nuove figure professionali con competenze tecniche e specialistiche.

Le opportunità di lavoro interesseranno diversi ambiti. In particolare, saranno ricercati:

ingegneri meccanici, aerodinamici ed elettronici;

sviluppatori software e specialisti IT;

tecnici di produzione e operatori CNC;

addetti alla lavorazione dei materiali compositi;

modellatori e personale per la finitura dei componenti.

Accanto ai profili altamente qualificati, potranno esserci opportunità anche per candidati che hanno soltanto il diploma tecnico o per chi ha maturato esperienza in ambito manifatturiero.

Come candidarsi

La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente online. È possibile consultare le posizioni aperte e a partire da là, inviare il proprio curriculum attraverso la sezione Careers o Lavora con noi presente sul sito ufficiale del team. È presente anche un campo per le candidature spontanee.

Generalmente, il processo di selezione prevede l’invio del curriculum, seguito da eventuali colloqui tecnici e conoscitivi. Per aumentare le possibilità di essere selezionati, è consigliabile:

preparare un curriculum aggiornato e mirato al ruolo;

evidenziare competenze tecniche e digitali;

indicare eventuali esperienze nel settore automotive o motorsport;

curare la conoscenza della lingua inglese, spesso richiesta in contesti internazionali.

È utile anche monitorare periodicamente la pagina dedicata alle carriere, perché nuove posizioni potrebbero essere pubblicate nei prossimi mesi.

Investimenti e sviluppo tecnologico

Il progetto di espansione non riguarda solo le assunzioni, ma anche un significativo ammodernamento degli impianti. L’azienda punta infatti a introdurre tecnologie sempre più avanzate, tra cui macchinari a controllo numerico di ultima generazione, sistemi di stampa 3D e laboratori dedicati alla sperimentazione dei materiali.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità. Il settore della Formula 1 sta attraversando una fase di trasformazione, con un focus crescente sull’efficienza energetica e sull’utilizzo di carburanti sostenibili.

Altre opportunità di lavoro per diplomati

Entrare in Racing Bulls significa lavorare in un ambiente altamente competitivo e innovativo, dove ricerca, tecnologia e prestazioni sono al centro di ogni attività. Ma non è l’unica azienda che sta rafforzando l’organico in questi mesi.

È d’obbligo segnalare che Anas ha in programma l’assunzione di 900 unità di personale entro il 2028. Per chi invece fosse in cerca di un lavoro più stagionale, ricordiamo che Caribe Bay ha indetto un recruiting day in cui accoglie anche giovani alla prima esperienza lavorativa.