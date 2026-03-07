Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La cooperativa Rear cerca 30 custodi diplomati per gestire i flussi estivi di turisti in visita al Colosseo

Nuova opportunità di lavoro a Roma per chi è interessato a un impiego nel settore dell’accoglienza e della vigilanza non armata. La cooperativa Rear ha avviato una selezione per 30 addetti alla custodia da impiegare presso il Parco Archeologico del Colosseo, uno dei complessi monumentali più visitati al mondo. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare il servizio durante i periodi di maggiore affluenza turistica, in vista dell’estate 2026.

L’offerta si rivolge a candidati interessati a lavorare in un contesto di grande valore storico e culturale, a stretto contatto con visitatori italiani e stranieri. Le aree coinvolte comprendono il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino, luoghi simbolo della Capitale che richiedono un’organizzazione attenta dei flussi e un costante supporto al pubblico.

Requisiti richiesti per partecipare alla selezione

Per candidarsi è necessario possedere alcuni requisiti di base. In primo luogo è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, titolo minimo indispensabile per accedere alla selezione. Fondamentale è anche una buona conoscenza della lingua inglese, considerato l’elevato numero di visitatori internazionali che ogni giorno accedono all’area archeologica.

Tra le condizioni richieste figura inoltre la disponibilità al lavoro su turni, che possono includere fine settimana e giorni festivi, in base agli orari di apertura del sito e alle esigenze organizzative. Proprio in relazione all’impegno orario, la retribuzione prevista è pari a circa 8,50 euro lordi all’ora, secondo quanto stabilito dal contratto applicato, con compenso proporzionato alle ore effettivamente lavorate e alle chiamate ricevute.

Completano il profilo ideale buone capacità relazionali, predisposizione al contatto con il pubblico e attitudine a lavorare in ambienti dinamici, spesso caratterizzati da un’elevata affluenza di persone.

Tipologia contrattuale e condizioni di lavoro

Il contratto proposto è a tempo determinato e part-time, con un impegno medio di circa 30 ore settimanali, distribuite su turni. La formula contrattuale è quella a chiamata, che non prevede l’obbligo di accettare tutte le prestazioni, ma richiede comunque una buona disponibilità, soprattutto nei periodi di punta del turismo.

Questa tipologia di contratto consente una certa flessibilità e può rappresentare una soluzione adatta a chi è alla ricerca di un impiego temporaneo, a studenti o a persone che desiderano affiancare un’attività lavorativa ad altri impegni.

Mansioni previste per gli addetti alla custodia

Gli addetti selezionati saranno impegnati in diverse attività operative a supporto del corretto svolgimento delle visite.

Tra le principali mansioni rientrano:

il controllo dei flussi di ingresso e uscita;

l’assistenza ai visitatori lungo i percorsi interni;

la fornitura di informazioni utili sulle regole di visita e sugli itinerari consentiti;

il ruolo di supporto alla sicurezza non armata, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento dell’ordine e al rispetto delle norme all’interno dell’area archeologica.

Come candidarsi: attenzione alla scadenza

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il curriculum vitae aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo email personale.colosseo[at]rearonline.it.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 10 marzo 2026.

Lavoro stagionale e flessibile: un’opportunità estiva

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, questa selezione per addetti alla custodia presso il Colosseo rappresenta un’occasione concreta per chi desidera inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, anche senza un’elevata specializzazione.

Questa offerta si inserisce inoltre nel più ampio panorama dei lavori stagionali, che ogni anno svolgono un ruolo fondamentale nel comparto turistico.

Le assunzioni a tempo determinato o a chiamata permettono alle aziende di gestire i picchi di affluenza e ai lavoratori di cogliere opportunità flessibili, spesso ideali per studenti, giovani alla prima esperienza o per chi cerca un’occupazione temporanea.

