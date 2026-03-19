La nota catena di discount tedesca ha in programma per il mese di aprile due giornate di colloqui nelle filiali di Mestre e Bari

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Sono previsti giorni di reclutamento presso le sedi Lidl

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, Lidl, la nota catena di supermercati discount di origine tedesca, ha aperto una nuova campagna di reclutamento per inserire personale nei propri punti vendita e centri logistici. L’iniziativa mira a coprire posti temporanei e a tempo pieno, in particolare per chi può lavorare su turni e nei week-end, rispondendo alle esigenze stagionali e alle aperture di nuove filiali.

Si cerca personale anche alla prima esperienza

Lidl è presente in Italia dal 1992 e conta oggi centinaia di supermercati su tutto il territorio nazionale. L’azienda è nota per la qualità dei prodotti a basso prezzo e l’organizzazione interna, che prevede una rete efficiente di punti vendita, centri logistici e sedi centrali.

Per far fronte all’aumento di affluenza tipico del periodo estivo e alle nuove aperture, Lidl cerca personale disponibile a lavorare su turni, in grado di garantire continuità nei servizi ai clienti e supporto operativo nei reparti.

Le figure ricercate comprendono principalmente

addetti alle vendite;

operatori di filiale;

personale per la logistica interna.

Anche chi è alla prima esperienza può candidarsi, grazie ai programmi di formazione interna e all’affiancamento garantito dall’azienda.

Recruiting day di Bari e Mestre per nuove filiali

Lidl organizza periodicamente recruiting day in alcune città italiane, eventi dedicati alla selezione del personale per l’apertura di nuove filiali. Tra gli appuntamenti più recenti figurano quelli programmati:

a Terlizze , in provincia di Bari, nella sede di viale Federico II, il 9 aprile ,

, in provincia di Bari, nella sede di viale Federico II, il , a Mestre, in provincia di Venezia, nella sede di via Terraglio 38, il 29 aprile.

Durante questi eventi, i candidati hanno la possibilità di presentare il proprio curriculum, sostenere colloqui preliminari e incontrare i responsabili delle risorse umane.

La partecipazione richiede la registrazione tramite il sito ufficiale di Lidl nella sezione dedicata agli annunci di lavoro. Una volta compilato il profilo e inviato il curriculum, i recruiter possono contattare i candidati selezionati per fissare un colloquio durante il recruiting day.

Gli eventi sono pensati sia per posizioni operative nei supermercati sia per ruoli nei centri logistici e prevedono l’assegnazione immediata dei candidati alle filiali che apriranno nei mesi successivi. Partecipare a un recruiting day rappresenta quindi un’occasione concreta per entrare in azienda rapidamente e conoscere direttamente l’ambiente di lavoro Lidl.

Requisiti richiesti per le figure cercate

Lidl ricerca profili caratterizzati da:

disponibilità a lavorare su turni;

flessibilità durante i week-end;

attitudine al lavoro di squadra.

Le mansioni e le skill consigliate

Per le figure operative nei punti vendita è richiesta una buona predisposizione al contatto con i clienti e capacità di gestire le attività quotidiane del negozio, come rifornimento scaffali e supporto alla cassa.

Nei ruoli logistici e nei centri di distribuzione, invece, l’azienda valuta precisione, attenzione alla sicurezza e capacità di lavorare in contesti dinamici. Per tutte le posizioni è importante motivazione, professionalità e interesse a intraprendere un percorso di crescita interna.

Chi non ha esperienza può comunque candidarsi: Lidl prevede infatti percorsi formativi e affiancamento sul campo, offrendo la possibilità di acquisire competenze pratiche e di sviluppare una carriera nel lungo periodo.

Si cercano altri profili in molte filiali in tutta Italia

Oltre ai turnisti estivi e al personale per le nuove aperture, Lidl cerca periodicamente altre figure professionali all’interno dei propri punti vendita e sedi centrali. Queste includono ruoli specialistici in ambito amministrativo, commerciale e nella logistica.

Per conoscere l’elenco completo delle posizioni disponibili e verificare i requisiti specifici, è necessario consultare direttamente il portale ufficiale Lidl nella sezione Lavora con noi, dove gli annunci vengono aggiornati costantemente in base alle esigenze aziendali.

Altre offerte di lavoro stagionali

Con l’estate le offerte di lavori stagionali aumentano, per far fronte alle ferie dell’organico fisso o al flusso di turisti in aumento. È questo il caso di Caribe Bay, il parco acquatico di Jesolo, che ha indetto una campagna di reclutamento per diverse figure professionali.