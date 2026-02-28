Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Unicredit amplia il suo organico con personale da formare

Unicredit ha annunciato un’importante iniziativa rivolta a giovani diplomati, studenti universitari e neolaureati interessati a intraprendere una carriera nel mondo della finanza e del credito. Si tratta di una serie di percorsi formativi strutturati e stage con inserimenti lavorativi, pensati per favorire l’accesso al lavoro di chi desidera entrare nel settore bancario con solide competenze e prospettive di crescita.

Le opportunità sono disponibili in diverse sedi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo città come Milano, Roma, Torino, Genova, Palermo e molte altre. Questo approccio garantisce una copertura geografica ampia e la possibilità di partecipare anche alle persone che vivono lontano dalle grandi aree metropolitane.

Formazione, stage e futuri inserimenti

L’istituto di credito ha ideato un progetto che punta anzitutto alla formazione professionale. I percorsi, infatti, comprendono:

stage curriculari , pensati per studenti che devono completare gli obblighi formativi facenti parte dei loro studi;

, pensati per studenti che devono completare gli obblighi formativi facenti parte dei loro studi; tirocini extracurriculari , con una durata media di 6 mesi;

, con una durata media di 6 mesi; percorsi di inserimento lavorativo, più brevi (circa 3 mesi), ma orientati a trasferire competenze utili per il ruolo.

In tutti i casi la finalità è formare figure professionali qualificate e orientate al mondo del lavoro, capaci di entrare fin da subito in contesti dinamici, come quelli bancari. Al termine di ciascun progetto di formazione, i candidati con prestazioni più brillanti potrebbero essere invitati a proseguire la loro carriera in Unicredit con proposte di assunzione concreta.

Quali sono i profili ricercati

Le selezioni sono rivolte a un profilo molto ampio di giovani, includendo:

diplomati di scuola superiore, preferibilmente con ottimi voti;

studenti universitari, che vogliono integrare la loro formazione con un’esperienza pratica;

laureati, interessati a dare un primo impulso alla loro carriera professionale.

In tutti i casi è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, insieme a competenze trasversali come capacità comunicative, attitudine al lavoro di squadra e interesse per il mondo finanziario e bancario.

I ruoli disponibili all’interno dei percorsi formativi e di assunzione non si limitano a una sola funzione. Tra le posizioni più frequenti ci sono quelle di consulente di filiale, figure chiave per il contatto con la clientela e in alcuni casi anche per il supporto digitale.

Dove si svolgono le attività

Le opportunità sono distribuite in 12 regioni italiane, con sedi operative che spaziano dal Nord al Sud del Paese. Oltre alle grandi città, molte realtà medio-grandi sono incluse nella mappa delle opportunità, favorendo così l’accesso anche a chi non risiede nelle aree più centrali.

I percorsi di formazione e lavoro si svolgono prevalentemente in presenza, soprattutto durante la fase iniziale, ma è previsto anche un margine di modalità ibride, integrando momenti in azienda con attività da remoto. Una scelta che rispecchia le nuove tendenze organizzative del settore e permette una certa flessibilità per i partecipanti.

Come candidarsi

I candidati interessati possono procedere con la candidatura visitando la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di Unicredit, dove sono pubblicati i dettagli delle posizioni aperte e le informazioni sulle procedure di selezione.

Altre occasioni di lavoro

Nel mercato del lavoro italiano, dove spesso l’esperienza è richiesta come prerequisito imprescindibile, iniziative come quella di Unicredit rappresentano una porta d’ingresso per i giovani. Offrono non solo un’occasione per mettere un piede nel mondo del lavoro, ma anche la possibilità di farlo con formazione reale, affiancamento e prospettive di crescita professionale.

Questo periodo dell’anno è molto promettente anche per chi sta cercando lavoro senza esperienza pregressa. Gardaland Resort sta avviando degli open-day per reclutare personale supplementare per far fronte alla stagione estiva.