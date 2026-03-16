La compagnia aerea con sede a Dubai ha organizzato una giornata di reclutamento per assistenti di volo a Bari il 18 marzo

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Emirates ha organizzato a Bari un recruiting day per assistenti di volo

Nuove opportunità di lavoro nel settore del trasporto aereo. La compagnia Emirates ha avviato una nuova campagna di selezione per assistenti di volo e ha programmato un recruiting day in Italia per individuare nuovi membri dell’equipaggio di cabina.

L’iniziativa rientra nel piano di ampliamento del personale della compagnia con sede a Dubai, che continua a organizzare giornate di selezione in diversi Paesi per reclutare nuovi cabin crew.

In Italia il prossimo appuntamento è previsto per il 18 marzo alle ore 9:00 a Bari, dove i candidati potranno partecipare alla giornata di selezione e sostenere le prime fasi del processo di valutazione.

Come funziona il recruiting day di Emirates

Il recruiting day rappresenta il primo passo per entrare nel processo di selezione della compagnia aerea.

Durante l’evento i partecipanti potranno assistere a una presentazione sull’azienda, conoscere nel dettaglio il ruolo di assistente di volo e prendere parte alle iniziali attività di selezione organizzate dal team di recruiter.

Per partecipare è consigliato iscriversi sul portale di reclutamento della compagnia. Inoltre, è necessario presentarsi con:

il curriculum vitae aggiornato in inglese;

un documento di identità valido;

eventuali certificazioni di studio o professionali.

Le giornate di selezione sono organizzate periodicamente da Emirates in diverse città del mondo per individuare candidati interessati a lavorare nel settore dell’aviazione civile. Non troppo tempo fa ne era stato organizzato uno a Milano per piloti.

Quali sono i requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di assistente di volo è necessario soddisfare alcuni requisiti stabiliti dalla compagnia.

Tra i principali possiamo annoverare:

avere almeno 21 anni al momento dell’assunzione;

possedere un diploma di scuola superiore;

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata sia scritta;

avere almeno un anno di esperienza nel servizio clienti o nell’ospitalità;

avere un’altezza minima di 160 centimetri;

essere idonei dal punto di vista fisico al lavoro di cabin crew;

non avere tatuaggi visibili mentre si indossa l’uniforme;

poter ottenere un visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti.

La conoscenza di altre lingue straniere rappresenta un elemento aggiuntivo che può favorire la candidatura.

Come si svolge la selezione

Chi supera le prime fasi del recruiting day può essere invitato alle successive prove di selezione, che possono includere colloqui individuali, test attitudinali e attività di gruppo.

I candidati selezionati dovranno poi partecipare a un **programma di formazione intensiva a Dubai**, dove ha sede operativa la compagnia. Il corso prepara i futuri assistenti di volo sia sugli aspetti legati alla sicurezza a bordo sia sulle procedure di assistenza ai passeggeri.

Quanto guadagna un assistente di volo di Emirates

Il personale di cabina assunto da Emirates lavora con base operativa a Dubai e beneficia, oltre a uno stipendio che si aggira tra i 2.300 e i 3.000 euro mensili, di un pacchetto che include diversi vantaggi.

Tra i principali benefit aziendali, sono previsti:

stipendio base con indennità legate alle ore di volo;

alloggio fornito dalla compagnia;

assicurazione sanitaria;

agevolazioni sui voli per dipendenti;

possibilità di lavorare in un ambiente internazionale con equipaggi provenienti da diversi Paesi.

Come candidarsi

Per partecipare al recruiting day è necessario registrarsi online attraverso il portale ufficiale delle carriere della compagnia aerea di Dubai. Una volta completata la registrazione, i candidati riceveranno le informazioni utili per partecipare alla giornata di selezione.