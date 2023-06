MotoGP Germania: dove seguire qualifiche, Sprint e gara in TV

Con ancora negli occhi la magia del Mugello, dove Francesco Bagnaia ha conquistato l’ennesimo successo di una stagione partita benissimo per lui e per tutta la Ducati, la MotoGP fa le valigie per restare in Europa. Pochi chilometri più a Nord del Bel Paese, infatti, il paddock si prepara ad affrontare il GP della Germania, nell’iconico tracciato del Sachsenring proprio dove, lo scorso anno, Pecco toccò il punto più basso della sua stagione prima della corsa inarrestabile verso il titolo.

Bagnaia prova la fuga

Dal Sachsenring 2022 al Sachsenring 2023, un anno dopo e con un titolo e tanta esperienza in più. Per Francesco Bagnaia la caduta e il ritiro dello scorso anno sono solo un lontano ricordo, ma un punto di partenza per una crescita che ancora oggi non ha fine. Perché l’anno scorso, proprio in Germania, Bagnaia segnava un -91 clamoroso dal primo posto occupato da Fabio Quartararo, poi il resto è storia.

Dal circuito tedesco è infatti partita la rimonta incredibile di Bagnaia verso il titolo MotoGP 2022 e proprio da Sachsenring potrebbe partire una nuova fuga. Perché un anno dopo quello in vantaggio sui rivali è lui, ben 21 punti su Marco Bezzecchi che prova a inseguire ma che rispetto a Pecco ha qualche anno di esperienza in meno nella categoria regina del Motomondiale. Il pilota di Chivasso ha quindi la possibilità di piazzare un primo mini tentativo di fuga, con gli altri in pista che proveranno ad ostacolarlo.

Ci proverà di certo il citato Bezzecchi, ma anche Martìn che nelle ultime gare è cresciuto esponenzialmente. Osservata speciale anche la KTM, con Binder e Miller in grande spolvero. Il sudafricano, tra l’altro, è secondo solo a Bagnaia in termini di vittorie in stagione (6 totali per l’italiano equamente divise tra Sprint e GP, per Binder due successi in Sprint) ed è quindi ancor più sotto i riflettori con la sua KTM che ha saputo sorprendere in avvio di Motomondiale e che vuole essere la rivale numero uno delle Ducati in griglia di partenza per il titolo.

Vuoi vedere tutte le gare di F1 e MotoGP live in streaming? NOW TV propone il mondo dei motori e del grande calcio, clicca qui per abbonarti

MotoGP Germania, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 16 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 17 giugno

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Ore 17.30: Moto E – Race 2

Domenica 18 giugno