Fonte: ANSA MotoGP Austria: dove seguire qualifiche, Sprint e gara in TV

Dopo la tappa sull’iconico circuito di Silverstone, col trionfo inaspettato di Aprilia con Aleix Espargaro, la MotoGP si trasferisce in Austria in casa della KTM. Nel penultimo weekend di agosto, infatti, il Motomondiale corre al Red Bull Ring di Spielberg per il GP d’Austria, gara in calendario continuativamente dal 2016 e che, in 7 edizioni, ha avuto 4 vincitori diversi. E in pista, almeno domenica, c0è chi ha l’occasione di centrare il bis.

Tutti a Spielberg, Bagnaia vuole la fuga

Parliamo di due protagonisti di questa stagione, uno che da Spielberg lo scorso anno ha ricostruito la rimonta verso il titolo iridato e un altro che invece in Austria è di casa. Francesco Bagnaia da un lato, Brad Binder dall’altro, ovvero Ducati contro KTM.

Esclusa Aprilia, che nelle ultime settimane di gara è cresciuta e comincia a guardare in alto con tante ambizioni, Borgo Panigale e Mattighofen stanno vivendo una stagione esaltante. Protagonisti i sopracitati Bagnaia e Binder, che nelle nove gare fin qui disputate, con altrettante Sprint, hanno trionfato 7 volte l’italiano (3 GP e 4 Sprint) e 2 il sudafricano (entrambe in Sprint).

E in Austria, come detto, saranno gli unici della griglia di partenza a poter far il bis nel GP (esclusi Oliveira e Martìn che sullo stesso tracciato nel 2020 e 2021 avevano vinto il GP della Stiria, appuntamento bis al Red Bull Ring). Perché nelle ultime 7 edizioni, oltre a Pecco e Binder, i successi portano i nomi di Dovizioso (3, ritirato), Iannone e Jorge Lorenzo.

Una sfida importantissima anche e soprattutto in ottica Mondiale, perché Bagnaia dall’alto dei suoi 214 punti (+41 rispetto a Martìn), può cercare la prima grande e ghiotta fuga per il titolo 2023, ma lo spagnolo e Bezzecchi faranno di tutto per contenerlo. In corsa anche lo stesso Binder, il cui ritardo da Bagnaia è di 83 punti, difficili da colmare ma non impossibile (proprio Bagnaia insegna con l’incredibile rimonta dello scorso anno dai -90 al titolo finale).

Ma sarà anche il weekend delle grandi prove da fornire per il futuro, con Morbidelli, Zarco e Marc Marquez che devono rimboccarsi le maniche, chi per un motivo e chi per un altro. L’italiano, fatto fuori da Yamaha, deve cercare una sella per il 2024, il francese invece deve difendere la sua in Pramac o ambire a una di quelle satellite del mondo Ducati. Il Cannibale, invece, è certo del posto in Honda, ma si guarda attorno perché la situazione della Casa di Hamamatsu non è delle migliori in pista.

MotoGP Austria, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 18 agosto

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3;

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2;

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGp;

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3;

Ore 14: prove libere 2 Moto2;

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGp;

Sabato 19 agosto

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3;

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2;

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGp;

Ore 10.45: qualifiche MotoGp;

Ore 12.45: qualifiche Moto3;

Ore 13.40: qualifiche Moto2;

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP;

Domenica 20 agosto

Ore 11: gara Moto3;

Ore 12.15: gara Moto2;

Ore 14: gara MotoGP.