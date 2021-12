Come funziona il TFR: calcolo, tassazione e liquidazione

Dal 1982 in Italia è disciplinato il trattamento di fine rapporto, ovvero il TFR, un emolumento al quale hanno diritto i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato. Per compiere le scelte giuste è importante sapere come si calcola il TFR, quando è possibile ottenere l’anticipo e se conviene lasciarlo in azienda o investirlo in un fondo pensione. Vediamo come funziona il TFR in termini di calcolo, tassazione, anticipo e liquidazione.

TFR: cos’è il trattamento di fine rapporto

Il TFR è il trattamento di fine rapporto, una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti come emolumento aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria. Ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati, occupati con un contratto a tempo indeterminato o determinato, compresi i lavoratori part-time. L’importo del TFR è legato allo stipendio del lavoratore, il quale ogni matura una determinata somma accantonata dal proprio datore di lavoro.

Si tratta in pratica di una retribuzione differita riconosciuta al dipendente per ogni mese di lavoro, in quanto non viene pagata subito ma quando si interrompe il rapporto lavorativo con l’azienda. Spesso il TFR viene anche chiamato comunemente liquidazione, indicando il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro, quando effettua la liquidazione del TFR in base a quanto maturato dal lavoratore fino a quel momento.

TFR: quando viene pagato?

Il TFR viene pagato quando avviene la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla motivazione. Questo emolumento, infatti, viene corrisposto in tutti i seguenti casi:

licenziamento del lavoratore;

dimissioni volontarie del dipendente;

raggiungimento dell’età pensionabile.

In queste circostanze il lavoratore ha diritto a ricevere il compenso maturato, quindi il datore di lavoro deve realizzare il calcolo del TFR e versare quando dovuto al dipendente. La rivalutazione del TFR avviene su base annuale, tenendo conto di una serie di indici di riferimento previsti dalle normative di legge. La somma però viene maturata mensilmente, quindi i lavoratori devono ricevere il TFR anche se hanno prestato servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.

Come calcolare il TFR

Il calcolo del TFR prevede innanzitutto il conteggio della retribuzione annua, un valore da dividere per un coefficiente di 13,5. Successivamente l’importo ottenuto è soggetto alla rivalutazione del TFR in base all’inflazione registrata durante l’anno. Per farlo si impiegano appositi indici, con una rivalutazione standard del 75% rispetto all’inflazione rilevata dall’Istat. A questa somma bisogna poi aggiungere un tasso fisso dell’1,5%, ottenendo dunque il valore del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore.

Ecco un esempio pratico per capire meglio come si calcola il TFR:

ipotizziamo una retribuzione annua lorda di 20.000 euro;

dividiamo la RAL di 20.000 euro per 13,5 ottenendo un valore di 1.481,48 euro;

calcoliamo l’indice di rivalutazione complessivo, utilizzando come riferimento il tasso fisso dell’1,5% e il coefficiente di rivalutazione Istat di 3,8 di novembre 2021;

applichiamo l’indice di rivalutazione al valore di 1.481,48 euro ottenendo una rivalutazione totale di 64,44 euro;

sommiamo le rivalutazioni e otteniamo un TFR di 1.545,92 euro.

Come è evidente, l’accantonamento del TFR è simile a uno stipendio per ogni anno lavorato, tuttavia dipende dall’inflazione registrata dall’Istat e all’ammontare della retribuzione annua lorda, importo che può variare nel corso degli anni. Per i dipendenti pubblici, dal primo maggio 2014 è previsto un massimale per la RAL, infatti ai fini del conteggio del TFR non è possibile applicare una retribuzione lorda annua superiore a 240 mila euro.

Per i dipendenti pubblici, inoltre, il sistema di calcolo del TFR è leggermente diverso rispetto a quello adottato per i dipendenti privati. L’importo in questo caso viene calcolato considerando una quota del 6,91% rispetto alla retribuzione annua, tenendo conto ovviamente delle rivalutazioni. La somma totale viene ridotta in caso di anno frazionato, valutando un mese intero quando sono stati lavorati almeno 15 giorni nel mese.

Tornando all’esempio precedente, in cui la RAL era di 20.000 euro l’anno, per il TFR dei dipendenti pubblici si ottiene un importo di 1.382 euro applicando la quota del 6,91%. A questa somma bisogna aggiungere la rivalutazione all’inflazione, ottenendo anche in questa circostanza un valore analogo a quello della retribuzione mensile. L’importo comunque varia di anno in anno, quindi il calcolo deve essere realizzato annualmente tenendo conto dei vari parametri da utilizzare.

Come funziona la tassazione del TFR

Il pagamento del trattamento di fine rapporto è soggetto a tassazione, infatti all’importo lordo del TFR bisogna sottrarre le imposte obbligatorie per legge per ottenere il valore netto. In questo caso la tassazione non rientra nella dimensione dell’imposta sul reddito, quindi non è cumulabile, ma è previsto un trattamento fiscale distinto. In particolare, per il TFR si applica la tassazione separata, considerando l’aliquota media relativa a tutti gli anni di servizio.

La quota finanziaria del TFR prevede una tassazione del 17%, applicata alla somma di rivalutazione in base ai coefficienti Istat e al tasso fisso. La restante parte è tassata in base a come viene gestito e richiesto il trattamento di fine rapporto. Quando il TFR è lasciato in azienda l’imposta complessiva tiene conto dell’importo totale dei TFR maturati per ogni anno di lavoro, del reddito di riferimento e dell’aliquota media.

Se il TFR è investito nei fondi di previdenza complementare, invece, il TFR è tassato fino a un massimo del 15%, con la possibilità di dedurre ogni anno un importo fino a 5.165 euro dai contributi versati al fondo pensione. Quando viene richiesto l’anticipo del TFR la tassazione applicata è la seguente:

aliquota del 23% per l’acquisto della prima casa ;

; aliquota del 15%, con sottrazione dello 0,30% per ogni anno di servizio dopo il 15° entro un massimo del 6%, richiedendo l’anticipo TFR per le spese mediche;

aliquota del 15%, con sottrazione dello 0,30% per ogni anno di servizio dopo il 15° entro un massimo del 9%, richiedendo l’anticipo TFR per motivi personali.

Modalità e tempi di liquidazione del TFR

Il TFR viene pagato ogni volta che cessa il rapporto di lavoro tra il dipendente e il datore di lavoro. Ovviamente, in caso di richiesta e ottenimento dell’anticipo del TFR bisogna sottrarre questa somma dal valore corrisposto dall’azienda. Il pagamento avviene da parte del datore del lavoro, secondo tempistiche diverse in base alla categoria di lavoratori, infatti i tempi dipendono dal contratto collettivo di riferimento, con prescrizione che avviene dopo 5 anni in assenza di un’apposita richiesta del lavoratore.

La liquidazione del TFR per i dipendenti pubblici segue delle modalità differenti. Innanzitutto, le tempistiche di pagamento del TFR dipendono dal motivo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti opzioni:

entro 105 giorni in caso di cessazione del servizio per decesso o inabilità;

in caso di cessazione del servizio per decesso o inabilità; dopo 12 mesi dall’interruzione del rapporto lavorativo in caso di conclusione del contratto a tempo determinato, raggiungimento del limite anagrafico o pensionamento;

dall’interruzione del rapporto lavorativo in caso di conclusione del contratto a tempo determinato, raggiungimento del limite anagrafico o pensionamento; dopo 24 mesi dalla cessazione del servizio negli altri casi, tra cui dimissioni volontarie e licenziamento.

Per i dipendenti pubblici il TFR viene corrisposto in modo automatico, senza che sia necessario presentare una domanda da parte del lavoratore, infatti la richiesta viene realizzata dalla propria amministrazione di competenza. Dal 2014 la liquidazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori del settore pubblico prevede queste modalità:

pagamento in un’unica soluzione fino a 50 mila euro;

versamento in due rate annuali se l’importo è compreso tra 50 mila e 100 mila euro, con il valore della prima rata pari a 50 mila euro;

pagamento in tre rate annuali se la somma complessiva è superiore a 100 mila euro, con le prime due rate di importo pari a 50 mila euro e la terza del valore rimanente.

Quando si può richiedere l’anticipo del TFR?

I lavoratori dipendenti possono richiedere l’anticipo del TFR, purché abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio con lo stesso datore di lavoro, ad ogni modo fino a un massimo del 70% del valore del TFR maturato fino a quel momento. L’anticipazione del trattamento di fine rapporto si può chiedere per l’acquisto o la costruzione della prima abitazione, oppure per sostenere delle spese mediche.

Anticipo TFR senza giustificativo

Le normative prevedono la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR anche senza una motivazione, tuttavia l’importo è ridotto al 30% della somma maturata dal lavoratore fino a quel momento. In questo caso bisogna semplicemente segnalare nella richiesta l’indicazione “motivi personali”, ad ogni modo il datore di lavoro potrebbe rifiutarsi di corrispondere la somma, quando il numero di dipendenti che richiede l’anticipo del TFR oltrepassa il 10% della forza lavoro che ha diritto a questo beneficio, o il 4% dei dipendenti totali dell’azienda.

Si può avere il TFR in busta paga?

Da giugno 2018 non è più possibile richiedere il TFR in busta paga, ricevendo il pagamento della prestazione economica insieme allo stipendio. In Italia era stata avviata una sperimentazione prima di questa data, consentendo tale opzione ai lavoratori del settore privato occupati da almeno 6 mesi all’interno della stessa azienda. Oggi questa soluzione non è più consentita, quindi bisogna scegliere una delle modalità disponibili.

TFR: fondo pensione o lasciarlo in azienda?

Le due opzioni per un lavoratore dipendente sono lasciare il TFR in azienda o investirlo in un fondo pensione. Entro sei mesi dall’assunzione, infatti, il lavoratore deve decidere come gestire questo emolumento, aderendo a un fondo complementare pensionistico oppure tenendo l’importo maturato all’interno dell’azienda. Nel primo caso si tratta di una scelta che non può essere revocata, nel secondo invece è possibile decidere successivamente di destinare il TFR a un fondo complementare.

Quando il TFR viene lasciato in azienda, se l’impresa ha meno di 50 dipendenti è il datore di lavoro responsabile della gestione dell’emolumento, mentre per le attività con più di 50 dipendenti il TFR viene conferito automaticamente al Fondo di Tesoreria dell’INPS. In questo caso viene applicata una tassazione di almeno il 23%, rendendo poco attrattivo mantenere il TFR nell’impresa al giorno d’oggi, considerando anche la rivalutazione minima obbligatoria piuttosto bassa (1,5% fisso più 75% del tasso di inflazione rilevato dall’Istat).

Molti dipendenti infatti scelgono di aderire a un fondo pensione, utilizzando il TFR maturato per versare i contributi periodici. Si tratta di una forma di previdenza complementare, con la possibilità di ricevere al raggiungimento dell’età pensionabile il pagamento del capitale in un’unica soluzione oppure tramite una rendita. Inoltre, nei fondi pensione il TFR può rivalutarsi in modo maggiore rispetto ai minimi di legge, oltre a beneficiare di una tassazione agevolata, tuttavia è fondamentale scegliere con attenzione i fondi giusti con il supporto di un consulente esperto.