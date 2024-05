Accordo raggiunto tra Netflix e Nfl per lo streaming in diretta di eventi fino al 2026, con la piattaforma che conferma il proprio interesse per lo sport

Fonte: ANSA La Nfl sbarca su Netflix con 4 partite, come cambia l'abbonamento

Netflix punta forte sulla Nfl, la lega professionistica di football americano, chiudendo l’accordo per lo streaming degli eventi sportivi del mondo della palla ovale. La piattaforma, infatti, ha confermato il forte interesse per il mondo dello sport passando da serie tv e film alla trasmissione di eventi live, rivoluzionando di fatto il mondo dello streaming e le offerte connesse per gli appassionati dello sport. Dopo aver messo in palinsesto l’incontro di pugilato tra Mike Tyson e Jake Paul e aver siglato l’accordo con la Wwe, Netflix ha quindi deciso di ampliare il pacchetto per i propri clienti che negli ultimi anni sono stati colpiti da rincari sull’abbonamento. Ma con l’arrivo della Nfl ci sarà qualche cambio nelle tariffe?

La Nfl in diretta su Netflix

L’accordo era nell’aria, ma ora il matrimonio tra Netflix e la Nfl è ufficiale. A celebrarlo sono state la stessa piattaforma di streaming e la lega professionistica di football americano che hanno annunciato di aver trovato l’accordo fino al 2026 per la trasmissione di almeno una partita del campionato su Netflix.

Quale? L’accordo prevede che per i prossimi tre anni il colosso dei contenuti on demand manderà in onda in diretta almeno una partita del campionato di football americano nel giorno di Natale. Per il 2024, nello specifico, saranno trasmesse due partite, una poi nel 2025 e un’altra nel 2026. Alla base di questa scelta c’è un chiaro ritorno di mercato, perché il football si è affermato negli anni tra i programmi maggiormente seguiti in televisione negli Stati Uniti soprattutto durante le festività.

Una palla da prendere al balzo per Netflix, che ha cercato di sfruttare un vuoto per inserirsi con un’offerta vantaggiosa per la trasmissione in diretta degli eventi della Nfl.

Sempre più sport su Netflix

Una scelta di convolare a nozze con la Nfl che di fatto arricchisce esponenzialmente la presenza dello sport su Netflix che ora comincia a fare concorrenza a Dazn. Il football era già ben presente con contenuti on demand come “Quarterback” e “Receiver”, ma nel catalogo sono presenti numerosi documentari, film e serie dedicati al mondo dello sport.

Come dimenticare documentari come “Drive to Survive”, dedicato alla Formula 1, o “Break Point” sul tennis, ma anche “Tour de France” dedicato al ciclismo o “Together – Alla conquista del Triplete”, uno sguardo nel dietro le quinte della stagione 2022-2023 che ha portato il Manchester City alla vittoria del triplete (Premier League, FA Cup e Champions League).

Ora, come detto, anche le dirette che spazieranno anche al pugilato, con la crescente attesa per l’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul il prossimo 20 luglio, oltre all’accordo decennale siglato lo scorso gennaio con la lega americana di wrestling Wwe che ha già messo in conto un investimento da parte di Netflix di almeno 5 miliardi di dollari.

Come cambia l’abbonamento di Netflix

Ma con l’aggiunzione degli eventi live cambierà anche l’abbonamento di Netflix? È la domanda che si stanno ponendo molti utenti già abbonati che presto troveranno in catalogo offerte mai viste sulla piattaforma streaming. Al momento non c’è una risposta certa, con tanti rumors che confermerebbero il piano attuale delle offerte (come previsto per l’incontro Tyson-Paul) e altri che invece ipotizzano un pay-per-view degli eventi in diretta.

Di fatto, al momento sono tre gli abbonamenti che possono essere sottoscritti con Netflix: