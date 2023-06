È l’estate del ciclismo: dove vedere le gare in TV e streaming

Fonte: ANSA Pronti per un’estate di ciclismo in TV e streaming

Sarà un’estate di grande sport quella che si appresta a cominciare in questo mese di giugno. Archiviati gli appuntamenti calcistici che hanno occupato la stagione fino a poche ore fa (con la finale di Champions League disputata ad Istanbul tra l’Inter e il Manchester City), ecco che i fan e gli appassionati delle altre discipline tornano a scaldarsi in vista di alcuni appuntamenti davvero imperdibili che avranno luogo già a partire dalle prossime settimane. In particolare, le calde giornate estive saranno caratterizzate da una serie di manifestazioni che riguardano il grande ciclismo internazionale.

Per chi non fosse aggiornato sulle prossime date riguardanti il mondo del pedale, in questo articolo troverete tutti i riferimenti che riguardano le grandi gare europee, sia a tappe che in singola corsa, in programma nei mesi di giugno e luglio. Ma, prima di prendere carta e penna per segnarsi tutti gli appuntamenti, occorre specificare un aspetto: ancora una volta, come successo durante tutto l’anno per le competizioni calcistiche, la piattaforma su cui sarà possibile vivere ogni pedalata in diretta è DAZN, che garantisce il pacchetto completo ai propri abbonati grazie alla partnership stretta con il canale Eurosport.

Dal Tour de France al Giro del Delfinato: tutte le date del grande ciclismo su DAZN

Mentre scriviamo (domenica 11 giugno 2023), è in corso l’ottava ed ultima tappa del Giro del Delfinato, una delle classiche del nostro continente. Una gara che si svolge interamente su territorio francese e che vede oltre 1.200 chilometri di tracciato con arrivo La Bastille-Grenoble Alpes Metropole. L’evento è giunto alla sua 75esima edizione ed è stato celebrato in maniera sfarzosa dalle istituzioni sportive transalpine, che hanno voluto ricordare i tanti campioni del passato che hanno percorso le strade d’oltralpe in questa storica prova di inizio estate.

Il Giro del Delfinato avrà però anche la valenza di “atto introduttivo” nei confronti della grande corsa per eccellenza. Ovviamente stiamo parlando del Tour de France 2023. La prima giornata da cerchiare di rosso sul calendario sarà quella di giovedì 29 giugno, quando ci sarà la presentazione delle squadre in gara, con tanto di conferenza stampa dei dirigenti e (soprattutto) degli atleti in gara.

L’evento, come da tradizione, anticipa di 2 giorni l’inizio vero e proprio della corsa, fissato per la mattina di sabato 1° luglio. Il Tour quest’anno scatta dalla città di Bilbao, in Spagna, per poi fare ingresso in Francia nelle tappe successive. Saranno 21 giornate di spettacolo puro, che culmineranno con il celebre arrivo a Parigi, sugli Champs Elysees, domenica 23 luglio.

In Slovenia e in Svizzera, in attesa del Tour 2023: le grandi corse del ciclismo in TV e streaming

Nel frattempo, la marcia di avvicinamento alla Grande Bouclé sarà costellata da altri 2 appuntamenti imperdibili nelle settimane precedenti. Sempre nella giornata di oggi, scatta il Giro della Svizzera, giunto alla sua 86esima edizione: 8 tappe di puro sudore, strutturate attorno ai durissimi dislivelli delle alpi elvetiche, con molte salite di massima pendenza e altrettante discese incandescenti. Il tutto, con la solita invasione di tifosi fino a domenica 18 giugno.

In contemporanea, mercoledì 14 giugno, scatta anche il Giro di Slovenia, una palcoscenico che negli ultimi anni si è trasformato in una rampa di lancio per alcuni talenti del ciclismo mondiale come Tadej Pogacar e Primoz Roglic (ultimo vincitore del Giro d’Italia). Di recente, le 5 tappe previste tra Lubiana e dintorni hanno visto trionfare anche i nostri colori nazionali: è del 2019 infatti il successo di Diego Ulissi, ottenuto con una cavalcata memorabile che rimarrà ancora a lungo negli occhi dei suoi tanti supporters.